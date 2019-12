Une décision très sage a été prise par le collectif des enseignants du cycle primaire de la wilaya de Tizi Ouzou, dimanche dernier, concernant la suspension de la grève qui compromettait sérieusement la tenue des compositions du premier trimestre. Hier donc, lundi, la grève cyclique de trois jours par semaine n’a pas eu lieu dans la wilaya de Tizi Ouzou où les élèves des écoles primaires ont pu enfin se présenter à l’école, un lundi matin, après plusieurs semaines où cette journée de la semaine était déclarée systématiquement journée de débrayage.

Au début de ce mouvement de protestation, initié par les enseignants du cycle primaire, la grève n’était observée qu’une fois par semaine, soit les lundis. Puis, il y a quatre semaines, les concernés ont décidé de hausser le ton en passant d’une journée par semaine de grève cyclique à trois journées (lundi, mardi et mercredi). Mais à une semaine de la fin du premier trimestre de l’année scolaire 2019-2020, les enseignants ont fini par se résoudre à placer l’intérêt des élèves avant toute autre considération.

La grève a été donc suspendue, depuis hier, selon les représentants du collectif des enseignants du cycle primaire de la wilaya de Tizi Ouzou. Ce dernier a déclaré à la presse que la suspension du débrayage ne signifie pas qu’ils ont renoncé à se battre pour revendiquer leurs droits qui n’ont pas encore été arrachés. Toutefois, devant la panique qui a gagné les parents d’élèves et les élèves eux-mêmes, au moment où le premier trimestre tire à sa fin, la voix de la sagesse a pris le dessus.

D’ailleurs, l’objectif principal de cette reprise n’est rien d’autre que de permettre d’organiser les compositions du premier trimestre initialement prévues la semaine dernière.

Mais compte tenu de la paralysie de la majorité écrasante des écoles primaires de la wilaya de dimanche à jeudi dernier, il a été impossible d’organiser ces compositions. La suspension de la grève permettra ainsi de sauver l’essentiel, c’est-à-dire ne pas terminer le premier trimestre sans la tenue des examens trimestriels.

Ce qui aurait pu perturber d’une manière certaine, le déroulement du deuxième trimestre qui devrait d’ailleurs être mis à profit pour tenter de rattraper l’immense retard, dans l’exécution du programme scolaire, à cause de la paralysie des établissements scolaires pendant environ trente jours au total.

Hier, donc, dans le centre-ville de Tizi Ouzou, toutes les écoles primaires ont fonctionné normalement, puisque l’appel à la reprise lancé à la dernière minute, faut-il le rappeler, a été suivi par l’ensemble des enseignants de la ville de Tizi Ouzou mais aussi partout, dans les 67 communes que compte la wilaya.

Il faut préciser en outre que la décision de suspendre la grève prise par le collectif des enseignants du cycle primaire de la wilaya de Tizi Ouzou, a fait suite à celle prise par tous les autres enseignants, exerçant dans le même palier au niveau des autres wilayas du pays.

Pour leur part, les parents des élèves scolarisés dans le cycle primaire ont réagi, hier, à la décision sage de mettre un terme à la grève cyclique de trois jours.

Ils ont ainsi tenu à saluer à l’unanimité cette résolution qui permettra de mettre un terme, ne serait-ce que momentanément, à leur angoisse face au sort incertain qui guettait leurs enfants qui restaient pendant trois jours par semaine à la maison, privés de leur scolarité.

De leur côté, les enseignants ont insisté, hier, sur le fait que la levée de la grève ne signifie guère qu’ils ont baissé les bras et qu’ils ne se battront plus pour la satisfaction de leur plate-forme de revendications, surtout celle ayant trait à l’octroi d’un statut digne de ce nom aux enseignants du cycle primaire.