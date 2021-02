Tous les gouvernements qui se sont succédé ces dernières années ont fortement souligné la nécessité d'inverser l'équation de l'import-export en Algérie. L'objectif annoncé par tous les Premiers ministres consistait à booster les exportations et réduire de manière significative les importations. Il est bien entendu question d'exportations hors hydrocarbures. Durant près d'une douzaine d'années, depuis l'alerte de 2008 qui a vu le prix du pétrole fondre comme neige au soleil, les Exécutifs successifs y travaillent. Le dernier décompte du Centre national du registre du commerce (Cnrc) dément tous les gouvernants de la dernière décennie et fait ressortir qu'en réalité rien de bien sérieux n'a été fait. Et pour cause, le pays compte 43017 importateurs pour 2959 exportateurs. Un rapport de 1 sur 20 qui traduit toute la peine qu'éprouve l'Algérie à sortir de sa dépendance des hydrocarbures. Le constat d'une économie totalement tournée vers l'import a largement été fait depuis des lustres. Pendant très longtemps, les opérateurs économiques ne rêvaient même pas d'investir les marchés étrangers. D'ailleurs, l'essentiel de la production nationale est basée sur la transformation d'intrants importés. Mais comme cela ne suffisait pas, ces «primo-importateurs» se sont vus «sauvagement» concurrencer par une horde d'importateurs de biens prêts à la consommation. Beaucoup de producteurs ont ainsi cédé à la tentation du gain facile et se sont transformés eux-mêmes en importateurs. L'embryon d'industrie a failli disparaître n'était-ce la prise de conscience de l'électrochoc de 2008. Mais au lieu d'actions, les différents gouvernements se sont contentés de discours creux et l'économie s'est remise à ronronner, trop à l'aise dans sa posture rentière, alimentée par un pétrole à plus de 100 dollars le baril.

Au lieu de donner la primeur aux entreprises exportatrices de richesses hors hydrocarbures, les gouvernements successifs ont laissé faire «la nature» de l'économie nationale et le peu d'exportateurs qui activaient ont été abandonnés au monstre bureaucratique. Des marchandises qui pourrissent sur les quais, faute de dédouanement, des équipements interdits d'exportation pour défaut d'une pièce administrative, et surtout des lenteurs dans le processus à n'en plus savoir quoi en penser.

À la limite du crime contre l'économie nationale, l'administration algérienne a joué un rôle terrible en cassant une multitude d'opérations d'exportation et favorisé des importations qui ont tué des producteurs nationaux. Les gouvernements se sont succédé, le discours pro-exportation s'est «affiné», jusqu'à fixer un objectif de 5 milliards de dollars pour 2021, mais les pratiques bureaucratiques et anti-exportation demeurent.

S'il faut pour ce faire, citer un exemple, ce sera celui d'un opérateur qui affirme avoir conclu un contrat à l'export de 5 millions de dollars, qui se retrouve actuellement bloqué par le ministère de l'Environnement du gouvernement de Abdelaziz Djerad. Cet entrepreneur émarge parmi les 2959 exportateurs comptabilisés par le Cnrc. Le blocage dure depuis plusieurs mois, sans qu'on ne lui signifie explicitement la raison. Cet exportateur, qui a travaillé 2 ans durant pour mener à bien son entreprise, ne sait plus quoi penser et il aura raison de douter du discours du ministère du Commerce. Lorsqu'on empêche des exportateurs de faire leur travail, on ne donne pas le signal qu'il faut à la communauté économique nationale.

Exporter en Algérie demeure toujours problématique et les chiffres du Cnrc le prouvent amplement. Il est même impossible d'exporter des services. Une aberration soulevée par le président de l'Association nationale des exportateurs algériens, Ali Bey Nasri, qui fait ce malheureux constat.

Qu'est-ce qui empêche donc l'Algérie d'exporter des ser-vices? Juste une question de réglementation obsolète qui permet aux bureaucrates de régner sur le commerce extérieur et aux importateurs de demeurer aussi nombreux. «notre voisin de l'Ouest exporte pour 8 milliards de dollars et celui de l'Est pour 5 milliards de dollars», expliquait Ali Bey Nasri, mettant ainsi à nu l'incapacité de tous les gouvernements, y compris celui de Abdelaziz Djerad, de rendre l'acte d'exporter plus attractif.