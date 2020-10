Les Algériens, à l'instar des musulmans du monde entier, ont célébré, dans la soirée de mercredi dernier, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed (Qsssl). La célébration de cette fête religieuse a revêtu cette année un caractère exceptionnel, dans le pays, puisque la salle de prière de Djamaâ El Djazaïr, la plus grande mosquée d'Afrique et la 3e plus grande mosquée du monde, après celle de La Mecque, premier Lieu saint de l'islam et celle de Médine, s'est déroulée au grand jour. En attendant une cérémonie grandiose, prévue sous le parrainage du président, cette partie bâtie sur une superficie de 22 000 m², a été inaugurée par le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Celui-ci a remplacé le président Abdelmadjid Tebboune, transféré en Allemagne pour des examens médicaux approfondis après des cas de Covid-19 dans son entourage.

L'appel à la prière a retenti la première fois pour les prières du Maghreb et de l'Isha, depuis son minaret, le plus haut du monde, qui surplombe la baie d'Alger. À cette occasion, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a prié à ladite salle de prière, en compagnie du président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, du président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche et du président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, ainsi que des membres du gouvernement, des conseillers du président de la République, de hauts responsables de l'Etat, des représentants du corps diplomatique accrédités à Alger, des imams, des chouyoukhs de Zaouïas et des récitants du Coran.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé, dans son allocution, que l'inauguration de Djamaâ El Djazaïr, en cette date qui coïncide avec la veille de la célébration du 1er Novembre 1954 et le déclenchement de la Guerre de Libération nationale est «une journée mohammadienne par excellence et dignement novembriste». Il s'agit d'un «rendez-vous avec l'Histoire, qui vient s'ajouter à la riche Histoire de l'Algérie et un message consacrant la profondeur de l'appartenance et de la droiture de la démarche». Pour le ministre, Djamaâ El Djazaïr contribuera au renforcement du référent national authentique et à sa diffusion à travers le pays, mais aussi dans les pays voisins, notamment dans les pays du Sahel». Evoquant la naissance du messager d'Allah (Qsssl), le ministre a indiqué qu'avec sa naissance, sont nés l'amour et la coexistence, car elle constitue une miséricorde pour l'humanité», ajoutant que «les dirigeants, les penseurs et les hommes de lettres du monde entier ont attesté que Mohammed est un messager pour l'humanité», de même que la défense de sa religion et de ses enseignements «doit se faire avec sagesse et sans colère».

L'ouverture, exclusivement, de la salle de prière de Djamaâ El Djazaïr est due à la situation sanitaire induite par la propagation de la pandémie de Covid-19. Une situation qui ne permet pas, encore, de procéder à l'inauguration de Djamaâ El Djazaïr en présence des autorités religieuses musulmanes des cinq continents, des institutions et des universités du monde musulman, des organisations internationales islamiques, des Ouléma et des intellectuels.