L'inauguration de la Grande mosquée d'Alger, dont la capacité est de 120 000 fidèles, a été repoussée à cause de la pandémie de coronavirus. Cependant, une partie du résultat de sept années de travail à la fois minutieux et titanesque mené pour la réalisation de la somptueuse maison de Dieu sera bientôt dévoilé au grand jour. La salle de prière de la Grande mosquée d'Alger, chef-d'oeuvre architectural par excellence, sera en effet inauguré, à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabawi echarif (naissance du prophète Mohamed qsssl). Cette partie bâtie sur une superficie de 22 000 m², sera la seule à être inaugurée. C'est ce qu'indique un communiqué rendu public par les services du Premier ministère à l'issue d'un Conseil du gouvernement, qui s'est tenu, mercredi dernier. Le document précise que la salle de prière sera ouverte aux fidèles à l'occasion de la fête du Mawlid Ennabawi, le 28 octobre prochain. Ceux-ci pourront ainsi, contempler de près, les 618 colonnes octogonales blanches de ladite salle, et les éblouissants tapis iraniens. Selon la même source: «Cette ouverture de la salle de prière coïncide avec la célébration du 1er Novembre 1954, date du déclenchement de la révolution, marquant ainsi les liens les plus forts du peuple algérien avec ce moment historique qui l'a libéré du colonialisme.» La même source explique, également, que «la situation de la pandémie de coronavirus (Covid-19) et son évolution au niveau mondial et national, empêchent l'inauguration de Djamaâ El Djazaïr en présence des autorités religieuses musulmanes des cinq continents, des institutions et universités du monde musulman, des organisations internationales islamiques, des Ouléma et des intellectuels». «De ce fait et une fois la pandémie passée», poursuit le même document, «le président de la République procédera personnellement à l'inauguration de Djamaâ El Djazaïr en présence des invités de l'Algérie», est-il précisé. «En attendant cette inauguration, le président de la République, après consultation du Haut Conseil islamique, a décidé, dans un premier temps, l'ouverture de la salle de prière de Djamaâ El Djazaïr à l'occasion de la célébration du Mawlid ennabaoui echarif qui sera organisée le mercredi 11 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 28 octobre 2020», est-il encore précisé.