La salle des prières de la Grande mosquée d'Alger, la 3e plus vaste au monde et la plus monumentale d'Afrique, a été inaugurée dans la soirée d'hier, à l'occasion de la fête du Mawlid Ennabaoui Echarif, en présence du premier ministre, Abdelaziz Djerad, et des membres de son gouvernement. C'est ce qu'avait annoncé, il y a une quinzaine de jours, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer. Il avait indiqué que le Conseil du gouvernement avait étudié les préparatifs pour l'inauguration de la Grande mosquée d'Alger, avec l'ouverture aux fidèles de la salle des prières, à l'occasion de la fête du Mawlid. Le 20 août, le président Abdelmadjid Tebboune avait annoncé que l'inauguration de la Grande mosquée d'Alger aura lieu le1er novembre prochain. Il avait fait cette annonce au cours de sa visite de travail sur les lieux. Actuellement, le chef de l'Etat, dont «la santé est sable et n'inspire aucune inquiétude», est en confinement volontaire de 5 jours depuis samedi dernier, après la découverte de cas de Covid-19 parmi les cadres supérieurs de la Présidence et du gouvernement, raison pour laquelle le président Tebboune n'a pas pu présider l'inauguration. Hier et en prévision de cette ouverture, le ministre des Affaires religieuses, Youcef Belmehdi, a affirmé que toutes les procédures relatives à la protection juridique de la Grande mosquée d'Alger ont été finalisées.