Le protocole sanitaire est d'autant plus impératif que celui-ci est devenu machinal chez les populations locales au titre duquel l'on ne revient pas très souvent pour l'expliquer, sauf, qu'à la faveur de la rentrée scolaire pour la saison 2020-2021, l'on ne laisse pas l'occasion passer inaperçue pour faire de ce rendez vous un passage ordinaire à marquer de manière toute ordinaire alors que le danger épie toujours. La direction de l'éducation de la wilaya d'Oran, se préparant activement, est sur le qui-vive ces derniers jours, d'autant plus que renouer avec les bancs des classes après de «longues vacances» imposées par la crise sanitaire n'est pas une mission aisée. Elle n'est pas non plus une mission impossible après que les examens du Brevet d'enseignement moyen et celui du baccalauréat ont été subis sans aucun incident notable, notamment sur le plan sanitaire. La donne a, cette fois-ci, changé. Il s'agit essentiellement de renouer à longueur de semaine avec les classes pour lesquelles l'on se prépare à faire face au petit relâchement pouvant s'révérer fatal. C'est dans ce sens que le directeur de l'éducation de la wilaya d'Oran, Arezki Slimani, a, en réunissant les associations des parents d'élèves, insisté sur la participation des parents pour conjuguer les efforts, notamment ce qui porte sur les orientations des élèves vers d'autres établissements scolaires. Le directeur de l'éducation, énumérant les acquis, cette année, du secteur, en matière d'infrastructures, a annoncé la réception de 19 établissements scolaires, soit 14 écoles primaires, trois collèges et deux lycées. Il a mis l'accent sur une rentrée sans fracas. Il n'a pas non plus omis d'évoquer au passage la nécessité de s'en remettre au protocole sanitaire pour lequel la wilaya a mis en place les moyens nécessaires tout en prenant en compte les recommandations du comité scientifique en charge de suivi de l'évolution de la pandémie.