Dans le cadre du suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le général-major Saïd Changriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire par intérim, a présidé, hier au niveau de l'Ecole supérieure de guerre à Tamantfoust, la cérémonie d'ouverture des travaux d'un colloque organisé par l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective. Intervenant il soulignera: «Devant cette situation difficile, les Hautes autorités du pays ont pris, depuis le début de la crise, un ensemble de mesures exceptionnelles, les mettant en application progressivement, afin de contenir la propagation de cette épidémie».

Notamment a-t-il ajouté «en termes de confinement sanitaire précoce des régions touchées, de rapatriement des ressortissants algériens à partir des différents pays du monde, en sus de l'organisation de campagnes de sensibilisation en permanence, au profit des citoyens, à propos de la dangerosité du virus et de l'impératif de respecter les mesures préventives en vigueur». Le chef d'état-major ne manquera pas aussi d'insister sur «l'indemnisation des personnes sinistrées, et l'allègement des impacts économiques engendrés par cette pandémie sur les citoyens, notamment les couches les plus vulnérables de la société. Une entreprise qui n'aurait pu se concrétiser sans la conjugaison des efforts consentis, l'échange d'expériences, ainsi que la coordination entre les différents départements ministériels».

Abordant le rôle de l'ANP dans cette guerre lancée contre ce virus, Saïd Changriha atteste que «l'Armée nationale populaire s'est tenue aux côtés de notre digne peuple, et fidèle à ses habitudes, elle a honoré l'appel du devoir et a engagé toutes ses ressources humaines et matérielles pour faire face à cette dangereuse pandémie».

Ainsi, souligne-t-il «l'Armée nationale populaire a mis à disposition des avions cargos militaires pour acheminer des équipements médicaux depuis la République populaire de Chine. Aussi, toutes les structures de santé militaires ont été mobilisées pour prendre en charge les malades, en s'assurant leur état-prêt, afin d'intervenir au besoin, entre autres pour le déploiement des hôpitaux de campagne dans les différentes Régions militaires ainsi que la mobilisation des Centres de repos familiaux, les Cercles régionaux et les hôtels militaires pour héberger les personnes contaminées par le virus, en sus de sa participation efficace aux activités des commissions au niveau des Régions militaires et des wilayas, notamment à travers la mise à jour permanente des plans d'organisation des secours (Plans Orsec). «Pour le chef d'état-major «les crises animent les ardeurs.»