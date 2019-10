Après la médecine, place à la santé partout. Quatre grandes structures hospitalières seront réceptionnées au cours du troisième mois de l’année prochaine. Autrement dit, les travaux seront parachevés au mois de mars 2020. Telle est la nouvelle annoncée par le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui. Par la même, il a souligné que «la wilaya d’Oran sera, dorénavant, dotée du centre des grands brûlés». Cet hôpital devait être réceptionné l’année dernière, et était prévu d’être inauguré le 5 juillet de la même année, soit en 2018. Ce ne fut pas le cas pour des raisons liées aux crédits ayant fait défaut.

«Le retard accusé en la matière ne concerne pas uniquement cet hôpital, mais également tous les autres projets liés au secteur de la santé et cela pour des considérations financières», a-t-on expliqué.

L’hôpital des grands brûlés, situé à Sidi Chahmi, est un projet d’envergure nationale, d’une capacité de 140 lits. «Ce nouvel hôpital sera un acquis très important non seulement pour la population oranaise, mais aussi pour toute la région Ouest du pays», a-t-on ajouté expliquant que «le fonctionnement de cet établissement nécessitera un budget important, d’où sa demande aux services concernés d’établir d’ores et déjà leurs besoins dans ce registre, afin de les présenter au ministère de tutelle, de manière à ce que tout soit mis en œuvre parallèlement à la réception du projet».

Le Centre national des grands brûlés est le second du genre en Algérie après celui de Skikda.

Le taux d’avancement de ses travaux est estimé à 98% et sa réalisation a coûté plus de 2,38 milliards DA.

Le centre permettra de combler un grand déficit dans le traitement des grands brûlés. En tout cas, à défaut de construire, on démolit. C’est le cas constaté, récemment, dans la plus vieille structure sanitaire de toute la partie Ouest du pays, le Centre hospitalo-universitaire d’Oran.

Les travaux de démolition du pavillon 2, spécialisé dans le traitement des grands brûlés ont été entamés mettant mal à l’aise des dizaines de médecins, infirmiers et professeurs ayant exercé dans ledit service ayant une histoire intimement liée à la vie quotidienne des habitants d’Oran et de ceux de toute la région Ouest du pays. Pour les besoins de cette besogne «destructive de la mémoire d’Oran», plusieurs engins ont été mobilisés. Sa construction remonte à 1860, selon les dires de certains professeurs outrés par cette entreprise.

Ledit service a été concrétisé et ouvert aux personnes concernées vers l860. Selon des sources très proches de la direction de la santé de la wilaya d’Oran, la direction générale du CHU, «ambitionne» de remodeler la carte infrastructurelle de l’hôpital de Plateau en inscrivant dans sa feuille de route plus d’une dizaine de…démolitions. La carte sanitaire de la wilaya d’Oran est revue et remise en cause à l’avènement de chaque responsable à la tête du secteur de la santé.

En 2003, du temps de Mourad Redjimi, un saut qualitatif a été décidé en prenant en compte la nécessité de prodiguer des soins de haut niveau. Hormis cette structure, victime d’ailleurs de son prestige, la santé est, depuis, jetée en pâture, rien n’a été fait si ce ne sont des déclarations destinées à la consommation courante et des paroles en l’air. C’est le cas du Centre national anticancer qui accuse un grand retard, notamment dans la confection de nombreux cahiers des charges concernant plusieurs de ses compartiments. Cela survient alors que sa réalisation revient à pas moins de 3,45 milliards dinars.

Les promoteurs de ce projet veulent en faire un centre national de référence pour la recherche, l’expertise, l’observation, l’évaluation, la formation et l’enseignement permettant de déterminer la politique des soins en épidémiologie, en sciences humaines, sociales et aussi en matière d’éthique médicale. L’innovation des diagnostics et les essais chimiques, ainsi que la mise en place de nouveaux concepts et consensus thérapeutiques feront également partie de ses missions. D’autres projets connaissent des retards dus, entre autres, à l’attente des budgets, une lenteur dans la confection des cahiers des charges et le non-paiement des ordres de service aux entreprises de réalisation. Le wali dira en ce sens que «malgré les retards constatés et quelques imperfections, la situation est sous contrôle».

Le reste des infrastructures sanitaires à réceptionner est constitué de deux hôpitaux de 240 lits chacun, réalisés dans les communes de Gdyel et Sidi Chahmi, non loin de la localité de Nedjma, ex-Cheteibo.

Les travaux ont été confiés à une entreprise turque.

Le second hôpital est de 120 lits, établi à Oued Tlélat et un autre de 60 lits dans la commune d’El- Karma, réalisés par une entreprise privée algérienne. Abdelkader Djellaoui a déclaré que «l’Etat algérien a consacré des sommes énormes pour le secteur de la santé dans le groupement d’Oran». Il a souligné que «ces hôpitaux n’ont rien à envier à des structures européennes du point de vue qualité ». Comme il a indiqué que «ces hôpitaux réalisés pour le groupement d’Oran ont une vocation régionale et peuvent recevoir les malades des wilayas limitrophes ». Sur sa lancée, il a ajouté que «ces structures seront utilisées lors des Jeux méditerranées de 2021 à Oran».