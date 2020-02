Malgré la situation difficile du secteur de la santé au niveau de la wilaya de Bouira, la Saam (Société algérienne des auxiliaires médicaux) multiplie des actions en direction des patients. Ainsi, pour le mois de janvier, cette organisation et selon son coordinateur, Slimane Habel, a organisé la deuxième journée médico-légale. La rencontre animée par des communicants du Centre hospitalier universitaire Mustapha Pacha d’Alger était destinée aux praticiens locaux qui auront bénéficié de l’expérience de leurs collègues, plus expérimentés dans le domaine. Un rendez-vous est pris pour la troisième édition qui consacrera son thème au volet judiciaire.

Les participants ont aussi émis le vœu de prendre part à la rencontre de gériatrie prévue au mois d’avril prochain. Pour ne pas rester en marge de la société et suite à la panique causée par le coronavirus apparu en Chine et déjà découvert aux quatre coins de la planète, la Saam a animé des émissions sur les ondes de la radio locale pour expliquer et sensibiliser le simple citoyen contre ce fléau. Deux infectiologues de l’Etablissement public hospitalier Mohamed Boudiaf et un épidémiologiste de l’EPS Aboubakr Belkaid du quartier Farachati à Bouira ont longuement simplifié les diagnostics, les mesures préventives et les moyens mis en place pour une éventuelle apparition de ce virus.

En marge de ce fléau, et pour contrecarrer la vague de grippe saisonnière qui se répand suite aux conditions climatiques, l’EPS en question vient de relancer une autre campagne de vaccination au profit des patients fragiles comme les diabétiques, les hypertendus, les asthmatiques, les personnes âgées, les femmes enceintes… pour rappel, cette structure sanitaire de proximité n’est pas à sa première opération de sensibilisation.

La direction de la santé à travers la direction des établissements de proximité et plus précisément le centre Abou Bakr Belkaïd et l’association de wilaya des diabétiques, ont organisé plusieurs journées de sensibilisation et de dépistage du diabète. Selon Slimane Habel, cadre de la santé, «cette opération s’inscrit dans le programme retenu par la direction de la santé en faveur des citoyens. Le dépistage précoce de la maladie évitera la survenue de complications, mais sera aussi un gain immense pour la santé publique». Pour rappel, la wilaya de Bouira a connu plusieurs opérations du genre par un passé récent.

En plus de la grande campagne multidisciplinaire organisée avec l’association «les amis de l’Algérie», la wilaya a abrité, l’été dernier, une grande opération en direction des diabétiques avec tout un village médical, dédié aux patients de type 1 et 2. Même la Société algérienne des auxiliaires médicaux s’est penchée dans un passé récent sur le thème «les cancers du sein et du col utérin». Une semaine de sensibilisation retenue au plan de lutte 2018-2020 mis en place par le ministère de la Santé. «Les cancers les plus fréquents sont celui du sein, la thyroïde et colorectal d’où le choix du thème pour les organisateurs de l’établissement de santé de proximité Abou Bakr Belkaïd de Bouira. «Le dépistage précoce reste le moyen le plus efficace pour arrêter l’avancée de ces cancers chez la femme.

Notre unité sanitaire en étroite collaboration avec trois associations actives sur le terrain essayeront de toucher le maximum de personnes lors de cette semaine», nous confie Habel Slimane. Pour rappel, Sour El Ghozlane compte une association mise en place depuis 1999 pour lutter et défendre les intérêts des malades dont le nombre augmente, chaque année, à raison de trois cancéreux par an. L’établissement public Mohamed Boudiaf dispose d’un service d’oncologie, mais ne peut pas répondre à toutes les sollicitations pour manque de moyens et de personnels qualifiés. Du côté de Lakhdaria c’est l’association «A tout mal son remède» qui tente avec ses initiatives d’accompagner les malades dans leurs durs périples vers les établissements des autres wilayas.

La journée a vu la participation de plusieurs spécialistes qui ont touché au sujet sous ses divers angles. La Saam de Bouira a retenu d’autres rencontres autour d’autres thèmes de santé publique.