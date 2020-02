Depuis ces deux dernières années, notamment le secteur de la santé connaît une dynamique de développement jamais égalée. La réception partielle du Centre anticancer, l’achèvement d’un hôpital aux Ouadhias, le lancement de deux autres hôpitaux en réalisation à Bouzeguène et Aïn El Hammam, l’achèvement de la procédure pour lancer en réalisation l’hôpital 60 lits de Maâtkas et la dynamisation des chantiers de réalisation de deux polycliniques à R’djaouna et Tamda, en voie d’achèvement, constituent un échantillon de l’effort du développement. Ce bilan donné lors du conseil de wilaya consacré à ce secteur relève également que le potentiel infrastructurel du secteur sera renforcé cette année par la livraison et la mise en exploitation de deux grosses polycliniques.

Prévalence du cancer

La première à Redjaouna, l’autre à Tamda , avec comme impact direct un paquet de soins de proximité de nature à répondre aux besoins de santé de base des populations locales , avec un accent particulier à Tamda où la population estudiantine estimée à plus de 20 000 étudiants bénéficiera d’une prise en charge sanitaire de qualité. De son côté, le Centre anticancer de Draâ Ben Khedda projet phare du secteur dans la wilaya, inscrit dans le cadre du Plan national cancer, connaîtra des améliorations en prestations. Dans cette optique, un programme médical lui est assigné et destiné à répondre d’une façon adaptée à la progression de l’incidence et la prévalence du cancer dans notre région. L’ouvrage conçu selon une approche architecturale moderne, considéré comme bâtiment intelligent mettant en évidence dans sa réalisation de l’ingéniérie hospitalière et équipé de lots techniques (traitement d’air – détection incendie – désenfumage – groupe d’eau glacée – Agbt –Tgbt –traitement des effluents biologiques et radiologiques en aval. Dans le cadre de la mise en service du projet et en accord avec l’administration centrale, il a été arrêté d’approcher sa mise en exploitation en deux temps. D’une façon graduelle et progressive. Cinq services jugés prioritaires ont été ciblés au titre de la première phase à l’instar du service de radiothérapie, le service de curiethérapie, le service de consultation externe et le service d’oncologie – hôpital du jour (HDJ) pour enfants et adultes. L’établissement est également doté de laboratoire d’urgence – CTS et unité centrale de chimiothérapie. Pour cette année 2020, il sera mis en service la radiothérapie service stratégique dotée de trois (03) accélérateurs linéaires, deux Infinity, un Versa HD de dernière génération et un scanner de simulation. Ces services de haute technologie sont le maillon manquant dans le processus de traitement des pathologies liées au cancer dans notre wilaya. Parallèlement aux nouveaux projets en voie d’achèvement et en lancement, les services de la santé ont engagé une opération de normalisation des services et structures de santé d’envergure pour cette année en cours. Elle portera sur une action ambitieuse visant à la rénovation et la réhabilitation des structures de santé (polycliniques) des Epsp.

Un matériel ultra-moderne

Ces actions ambitieuses visant à améliorer la qualité des soins nécessiteront, selon le directeur de la santé, Abbès Ziri une enveloppe financière de 160 000 000,00 DA. Cette opération consistera donc en travaux d’aménagement et rénovation des polycliniques, dotation et renouvellement des équipements d’urgence et de diagnostic (radiologie – laboratoire) des polycliniques, notamment celles assurant les urgences H/24 ainsi que la dotation et renouvellement des équipements d’urgence des polycliniques ouvertes H/24 et assurant les UMC. De nombreux établissements seront concernés à l’instar des six EPH de Aïn El Hammam, Azazga, Draâ El Mizan, Boghni, Tigzirt, Azeffoun, Draâ el Mizan, Boghni, Azeffoun et L.N.Irathen. Au chapitre des améliorations, la DSP annonce également l’acquisition de deux scanners pour les EPH de Tigzirt et Larbaâ Nath Iraten qui n’en dispose pas encore. En tout, ce seront donc quelque 240 lits supplémentaires qui seront versés au stock actuel. Ce qui relèvera, significativement, le ratio de couverture en termes de lit/population. A noter que plusieurs hôpitaux, longtemps attendus par les populations, verront les études liées à leur réalisation relancées après une période d’arrêt. Il s’agit des quatre projets d’hôpitaux de 60 lits de Ouaguenoun, Mekla, Ouacifs et Béni Douala. Enfin, il est à signaler que la wilaya de Tizi Ouzou reste au regard des indices de couverture tant en termes d’infrastructures qu’en ce qui concerne les ressources humaines, parmi les premières wilayas les plus médicalisées. Oran releva également une percée considérable du secteur privé dans l’offre de soins, laquelle occupe une place non négligeable en terme de prise en charge. «La modernisation du secteur et l’amélioration des prestations constituent désormais, notre challenge et hisser notre wilaya à une place de leader en matière de soins hautement spécialisés est notre objectif ultime» a conclu, le professeur Abbès Ziri, le premier responsable du secteur dans la wilaya.