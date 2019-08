C’est en tout cas l’aspect général de cette visite de travail et d’inspection, effectuée, avant-hier, à Annaba. Une visite caractérisée par, autant de satisfaction eu égard au développement de ce secteur vital pour le commun des mortels, mais surtout avec beaucoup d’acquis décrochés à la faveur d’un encouragement et plus de développement.

En effet, au cours de la visite qui a conduit le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, à plusieurs projets en cours de réalisation et ceux déjà réalisés, les appréciations draineraient des instructions, mais, également des enveloppes financières pour permettre l’achèvement d’un projet et/ou la réalisation d’un autre. Entre les uns et les autres, une place était aménagée aux décisions de réhabilitation de structures relevant de ce secteur.

Dans ce sens, Miraoui a laissé entendre que le secteur dans la wilaya de Annaba a enregistré une grande avancée, notamment en matière de structures d’envergure, tel le CAC (Centre anticancéreux).

Une infrastructure qui depuis sa mise en service en 2010, a permis aux malades, d’éviter les déplacements à Constantine. Équipé de matériel de haute technologie, le CAC de Annaba prodiguera d’ici la fin de l’année en cours la médecine nucléaire, pour une trithérapie totale. Un challenge qui fera sans doute de Annaba, un pôle de santé par excellence.

Cet état de fait et bien d’autres constatés par le ministre de la Santé, qui n’a pas lésiné sur les moyens financiers, pour s’inscrire dans la politique de la qualité des soins, mais surtout une meilleure prise en charge des malades.

En ce sens, le commis de l’Etat a débloqué quelque 80 milliards de centimes à la faveur de la réhabilitation, l’équipement et la réalisation ainsi que l’achèvement de plusieurs infrastructures et structures de santé, tel l’hôpital de cardiologie de 160 lits d’El Bouni avec 42 milliards de centimes pour son achèvement, 18 milliards de centimes pour la réhabilitation de neuf polycliniques de proximité et leurs équipements.

La mise en service de l’entrepôt des déchets de traitements hospitaliers du CHU d’Ibn Rochd ; le ministre a, pour la réalisation d’un autre entrepôt identique, débloqué une enveloppe financière de

10 milliards de centimes.

Les deux organes de destruction des déchet médicaux auront un caractère régional. Ce sont là quelques acquis du secteur de la santé de la wilaya de Annaba qui, selon le ministre de la Santé a fait savoir qu’il a bénéficié d’un montant global de 224 milliards de centimes, uniquement pour les équipements du secteur à travers toute la wilaya.

Par ailleurs et dans un point de presse, le ministre de la Santé n’ y est pas allé avec le dos de la cuillère pour dire que «la gratuité des soins est un droit assuré par la Constitution et personne n’a le droit de favoriser un secteur sur un autre». Faisant ainsi allusion aux pratiques préméditées dans la mise en panne des équipements du secteur public, pour orienter les malades vers le secteur privé.

Un point sur lequel, Mohamed Miraoui a promis de prendre les mesures nécessaires sur la base d’enquêtes engagées pour cela.