Oran, notamment sa partie Ouest, renoue avec la sécheresse. Malgré les dernières mesures prises, la situation est restée en l'état. L'eau, ce liquide vital, ne coule pas dans les foyers, les robinets sont à sec.

Les habitants du quartier de Bendaoud, à l'est de la ville, en pâtissent depuis près de deux semaines. Pour cause, une importante fuite est relevée au niveau de l'adduction du couloir Mostaganem-Arzew-Oran. Du coup, plusieurs milliers de mètres cubes d'eau sont perdus, quotidiennement, alors que l'on tarde toujours à venir à bout de ce problème lié à l'entretien et la maintenance des équipements, ainsi que les ouvrages dédiés pour le stockage, le transport sur les conduites existantes, mais surtout le colmatage des fuites relevées sur le réseau de distribution.

Les états d'âme ne manquent pas du moins chez les officiels avançant des «théories» à la pelle. Après l'entretien de la station de dessalement, l'on fait état de la baisse de niveau du barrage du Chéliff situé dans la wilaya de Mostaganem, d'où, explique-t-on, les perturbations dans l'alimentation en eau potable qui touchent la wilaya d'Oran depuis quelques jours, persistent toujours avec des coupures dans la partie-Est, en raison, ajoute-t-on, de cette baisse. Et d'ajouter qu'«une perturbation de 36 heures a été enregistrée en raison des travaux de maintenance au niveau de la conduite principale Tafna».

Les habitants, a-t-on souligné, de «plusieurs communes de la partie-Est de la wilaya d'Oran sont actuellement pris au dépourvu, avec une coupure de près d'une semaine», expliquant que «la partie-Est d'Oran est alimentée par le barrage du Cheliff depuis quelques mois et le réservoir de Belgaïd à raison de (4X75 000 mètres cubes».

Cette diminution du volume d'eau emmagasinée a causé des perturbations dans certaines communes de la wilaya, a-t-on indiqué, faisant savoir que «le remplissage du réservoir de Belgaïd à partir de la station de dessalement d'eau de mer d'El Mactaâ a été accompli, hier, avec le retour progressif de l'alimentation en eau potable dans cette partie de la wilaya». Qu'à cela ne tienne!

La baisse de niveau du barrage du Cheliff, qui alimente la partie-Est d'Oran et quatre autres wilayas de l'Ouest est d'un impact conséquent, d'où, a-t-on jugé utile de mettre en place «une nouvelle programmation avec un système de rationnement adoptée par la Société des eaux d'Oran dans les prochains jours.