L'Expression: Après plus de 30 jours de discussions autour du projet de la révision de la Constitution, quel est votre commentaire sur la nature des débats?

Ameur Rekhila: En matière de délai pour la révision il faut savoir que ce n'est pas une loi, le délai de 30 jours peut être élargi, mais il ne constitue aucun problème sur le plan juridique et constitutionnel. Par ailleurs, nous constatons que le processus de révision tend vers la reproduction de la Constitution de 2015. Il y a des questions essentielles, telles que la nature de l'Etat, qui n'ont pas été approfondies, car il est révolu le temps de l'assistanat et de l'Etat-gendarme, soit nous allons clairement vers le libéralisme, sinon ce n'est que du bricolage.

Dans ce sens, nous avons constaté que beaucoup de propositions penchent vers le renforcement de la politique sociale, qui ne fera qu'encourager l'attentisme.

Il faut laisser place à la libération de l'initiative dans l'investissement et de l'innovation économique et sociale. Nous devons nous diriger ver un Etat régulateur, qui intervient pour organiser les affaires et les actions, car la gouvernance avec un monopole sur tous les secteurs, n'est plus d'actualité.

Comment voyez-vous le déroulement de cette révision et sur quelles orientations majeures peut-elle découler?

Sur le plan purement constitutionnel il n'y a pas réellement du nouveau dans le contenu des articles proposés dans cette première mouture et ce en plus d'un aspect de répétition sur la formulation des textes. De ce fait, les propositions ne s'orientent pas vers les attentes de la société et du peuple, pour acter le changement attendu.

Quels sont pour vous les axes essentiels qui doivent impérativement figurer dans la nouvelle Constitution?

L'axe le plus important, c'est la séparation des pouvoirs. Pour le comité des experts, cette dernière est abordée dans les articles proposés et semble être acquise. Oui il est vrai que sur le plan philosophique et théorique, cela a été évoqué, mais sur le terrain il n'en est rien. Du fait que nous n'avons pas expérimenté cet axe pour dire aujourd'hui qu'il n'est pas approprié à la situation.

La séparation des pouvoirs doit être la base de la Constitution. à ce sujet, on ne peut pas dire qu'il y a eu diminution des prérogatives du président de la Républiques, au contraire, car en plus de celles qui entrent dans les textes constitutionnels, il y a ces prérogatives contenues dans la loi organique, dans la loi ordinaire, sur les circulaires et sur les décrets.

Pensez-vous que nous nous dirigerons vers un régime semi-présidentiel, avec la proposition de renforcer la fonction du chef de gouvernement, la capacité du président de la République à nommer un suppléant, désigné vice-président et remplacer le Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle?

Il faut jouer la carte de la démocratie sans détour, car en matière de séparation des pouvoirs, il faut savoir que le Premier ministre qui va se transformer en chef du gouvernement ne jouit pas de plus de prérogatives, car ce sont les mêmes articles contenus dans la Constitution actuelle. En plus, il est important, de savoir d'où sortira le chef du gouvernement. S'il est élu d'une majorité parlementaire qui est acquise au président de la République, il jouera le rôle de barrage entre l'APN et le président de la République. Pour ces raisons, je ne vois pas la nécessité d'aller vers cet élargissement, où le chef du gouvernement ne jouera que le rôle d'arbitre. D'autant plus qu'en cas de force majeure, la désignation d'un vice-président est toujours possible et qu'en cas de grand litige, le président préserve toujours le droit de tout bloquer et de dissoudre l'APN.

Quelles sont les propositions qui vous paraissent positives?

Je suis pour la constitutionnalisation du principe de l'intervention des forces armées algériennes à l'étranger sous la supervision de l' ONU, qu'on le veuille ou pas on est d'une part, concerné par les conflits des pays voisins et les développements qu'ils peuvent avoir, d'autre part, il faut penser qu'il n'est pas concevable de présider l'Union africaine, ou maghrébine, sans avoir dans notre constitution la possibilité de déplacer nos troupes.

Que pensez-vous de l'intervention du président de l'Anie, Mohamed Charfi, évoquant plus d'éclaircissements de sa position au sein de la Constitution?

Je peux vous dire, que la loi organique qui est à la base de la création de l'Instance nationale indépendante des élections, lui a conféré de larges prérogatives, qui sont à l'initiative du département de l'intérieur, et du Conseil constitutionnel, qui, je pense devraient être suffisantes pour la conjoncture actuelle. Cela dit, c'est la même loi qui doit être en mesure de revoir ses prérogatives. Il faut juste délimiter son rôle et celui du tribunal constitutionnel.