Nouvelle frayeur. Sans conséquences cependant sur les populations de la région et de leur environnement. L'incendie déclaré déclenché mercredi soir au niveau du four du 2ème train du centre de traitement du champ El Merk (Hassi Messaoud), géré par le Groupement Berkine, a été rapidement maîtrisé, sans causer de dégâts humains ni environnementaux, a indiqué, jeudi dernier, Sonatrach dans un communiqué. Cet incendie a été pris en charge «rapidement» par les équipes d'intervention du site, qui ont sécurisé la zone indiquée avant de procéder à l'extinction de l'incendie du four avec les moyens d'intervention du site, a précisé la même source. Une série noire. Il faut, en effet, rappeler que c'est la troisième alerte en l'espace de deux mois.