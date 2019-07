« Les gens ne sont pas conscients de la gravité de la situation ». C’est avec cette phrase lourde de sens que l'expert financier Raif Mokretar Karroubi a analysé la situation économique du pays. Pour lui, les choses sont graves ! « Cela signifie gel des salaires, blocage de la demande, licenciements... et implique des choses que nous avons déjà vécues et qu'on ne souhaite pas revivre», a-t-il soutenu. Mokretar Karroubi appelle dans ce sens à prendre des mesures d’urgence pour « sauver les meubles ». «Si on ne les prend pas, d’autres le feront à notre place et avec leurs conditions». Pour lui, les priorités sont « la suppression de la loi du 51/49 , celle du droit de préemption de l’État, l’augmentation de l’assiette fiscale et l’amélioration de son recouvrement par la réforme, la mise en place d’un mécanisme de gestion du taux de change, la relance de l’agriculture et le tourisme, aller petit à petit vers la convertibilité, avoir une meilleure gouvernance du système bancaire ». Voici toute son intervention en vidéo.