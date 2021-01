L'Expression: comment expliquez-vous le fait que les accidents dus au monoxyde de carbone continuent chaque année, à faire des morts, alors que la solution est connue et facile à appliquer?

Hassan Menouar: Notre combat dure depuis 2014, où nous avons saisi toutes les autorités concernés, notamment les ministères de l'Energie, du Commerce, Sonelgaz et l'APN, pour rendre obligatoire l'installation des détecteurs de monoxyde de carbone dans les foyers. Mais jusqu'à aujourd'hui rien n' a encore été fait. Alors que cet appareil ne coûte que 3 500 DA, et pouvait être inclus dans les nouvelles installations, ou par décret du ministère, pour obliger les consommateurs à équiper leurs maisons de ce détecteur. Par ailleurs, la même instruction aurait pu été adressée aux commerçants d'électroménager, les obligeant à équiper les appareils de chauffage de détecteurs, d'autant plus, que cet appareil peut être fabriqué localement et en plus, générer de l'emploi; il parviendrait surtout à sécuriser la vie des consommateurs. Il existe également, en plus de la sensibilisation que nous menons sans relâche, la possibilité d'intervenir en amont. Dans la mesure où les nouvelles constructions peuvent être soumises à l'obligation d'installer un système de gaz de ville. Ce n'est que 200 000 DA d'investissement supplémentaire sur un coût de réalisation de logement, à plusieurs millions de dinars. À ce niveau également, notre discours reste inaudible.

Quelles sont les raisons qui ont expliqué cette résistance à l'utilisation du détecteur de monoxyde de carbone?

C'est d'une part, le laxisme des autorités concernées, qui n'ont pas constaté, que la situation est grave et que la solution est simple. D'autre part, tout est politisé dans notre pays et les lenteurs administratives qui ont caractérisé les dernières décennies, ont fait, qu'en dépit d'une évidence, les rouages de l'administration prennent beaucoup de temps pour se mettre en place. D'un autre côté, les effets de la sensibilisation ne sont pas les mêmes sur les consommateurs, dans la mesure où malgré la possibilité d'acquérir facilement cet appareil, ils ne le font pas, par inconscience, ou sous prétexte qu'il n'est pas à la portée de tout le monde, ce qui est faux.

Est-ce qu'il y a du changement, de l'avancement dans ce sens?

Pas de façon significative. Mais nous pensons que l‘instruction adressée en juillet dernier par le ministre de Commerce, aux commerçants, d'équiper les appareils de chauffage de détecteur reste timidement applicable sur le terrain. Je peux dire que certains d'entre eux n'en connaissent même pas l'existence. C'est pour dire, qu'il est nécessaire de mettre en place une loi, un décret, qui obligent l'utilisation de cet appareil. C'est comme le cas de la ceinture de sécurité, ou de la bavette, où ce n'est qu'en mettant des sanctions en place, qu'il y a eu des résultats. Ceci dit, nous ne voyons pas un très grand changement, nous demeurons inquiets pour cette situation, mais nous pensons que cette première instruction passe pour être une étape préparatoire, afin d'annoncer prochainement l'obligation de doter tous les appareils de chauffage de détecteurs.

Que préconisez-vous, en attendant une amélioration de la situation?

En attendant que cette dernière s'améliore, nous recommandons aux citoyens d'adopter plus de vigilance, de s'équiper d'un détecteur, de vérifier leurs appareils, et de toujours laisser une source d'aération. comme on peut recommander aux autorités concernées d'effectuer des vérification de conformité aux règles de sécurité par les agents de Sonelgaz, avant le 3e trimestre de l'année, ce qui représenterait une prévention contre ce phénomène. Quant au rôle de l'association, il consistera toujours à maintenir la sensibilisation et la pression sur les pouvoirs publics, pour accélérer la mise en place de cette solution, juridiquement, mais aussi auprès des opérateurs et des industriels, afin de constituer une base de production, sur laquelle pourraient reposer les actions de l'Etat. Cela étant nous espérons qu'avec la nouvelle équipe gouvernementale, la sécurité et la santé du citoyen auront plus de considération, et que nous assisterons, en 2021, à un bond significatif dans la prise en charge et la résolution des problèmes et des accidents, qui portent atteinte à la vie des citoyens.