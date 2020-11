Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, hier, à Boumerdès, que le taux d'occupation des lits destinés à la prise en charge des malades atteints par le Covid-19 au niveau de cette wilaya, est de près de 60%. Le ministre, en visite d'inspection au niveau d'établissements hospitaliers de la wilaya, en compagnie du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, afin de s'enquérir de la prise en charge des malades de Covid-19, a rassuré quant à la «prise de toutes les mesures nécessaires pour faire face à la pandémie», soulignant que «la situation est maîtrisée».

Benbouzid, qui a entamé sa visite à partir de l'hôpital de Bordj Menaïel (Est de Boumerdès), a annoncé une «augmentation du stock d'oxygène médical au niveau des hôpitaux de Bordj Menaïel et Dellys, qui ont bénéficié de fûts supplémentaires, parallèlement au renforcement des moyens de dépistage du nouveau coronavirus, à travers la mise en service d'un 2e PCR à l'hôpital de Thénia.