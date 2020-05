Tous les indicateurs poussent à l'optimisme dans la wilaya de Tizi Ouzou où la situation concernant la lutte contre le coronavirus a tout l'air d'être bien maîtrisée. Contrairement aux premières semaines de la pandémie dans la région, où toutes les parties concernées étaient en quelque sorte débordées, l'on assiste à une très nette amélioration depuis deux semaines. Les chiffres, de leur côté, sont ce qu'il y a de plus encourageant et de plus positif. Ainsi, alors qu'au début et pendant les premières semaines, il ne se passait pas une seule journée sans que l'on ne fasse état d'un ou de plusieurs décès engendrés par des contaminations au coronavirus, depuis 13 jours, il n'a été enregistré aucun décès dans toute la wilaya. En outre, le nombre de cas confirmés a baissé de manière considérable, par rapport aux premières semaines de la pandémie. Les services de lutte contre la propagation du coronavirus dans la wilaya de Tizi Ouzou, coiffés et supervisés par le PCO (poste de commandement opérationnel mis en place par la direction de la santé et de la population de la wilaya de Tizi Ouzou), ont mis en place une technique rigoureuse pour détecter à temps les patients contaminés ainsi que pour analyser l'ensemble des sujets contactés dans des délais maximum pour freiner la propagation, ce qui a eu pour résultats probants cette maîtrise incontestable de la pandémie dans la wilaya de Tizi Ouzou. En outre, la stratégie fructueuse mise en place par le PCO de Tizi Ouzou a permis de circonscrire tous les foyers de la pandémie. L'aide et l'assistance ainsi que l'implication active des comités de villages et d'une grande partie de la population n'est pas du tout à négliger dans cette avancée. Le personnel médical et paramédical a trouvé toute l'assistance qu'il faut de la part des comités de villages. Ces derniers sont d'ailleurs des acteurs à part entière dans cette stratégie payante de lutte contre le Covid-19. Ils ont notamment contribué, de manière spectaculaire, à veiller au respect scrupuleux du confinement, tout en installant des points de contrôle au niveau des accès aux villages, ce qui a empêché la circulation des sujets contaminés en toute liberté.

Ces résultats positifs se reflètent aussi dans le fait que dans les deux plus importants foyers de la wilaya, à savoir Tigzirt et Maâtkas, il n'a été enregistré aucun nouveau cas confirmé de coronavirus depuis plus de trois semaines, ni aucun décès d'ailleurs. Il faut enfin rappeler que ces avancées palpables dans la lutte contre le Covid-19 ont été obtenues en dépit du relâchement constaté dès la première journée de Ramadhan dans les quatre coins de la wilaya. Toutefois, hier, le personnel médical a encore invité les citoyens à respecter le confinement et les gestes barrières jusqu'au bout, pour éviter tout rebond de la maladie.