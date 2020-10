Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, hier, à Tamanrasset, que la situation épidémiologique concernant la malaria (paludisme) n'est pas très grave et que le traitement est disponible. «La situation épidémiologique du paludisme, dont des cas ont été signalés dans certaines wilayas du Sud, n'est pas très grave, comparativement à d'autres pays et le traitement est assuré et est disponible en quantités suffisantes», a rassuré Benbouzid en marge de l'inspection de l'établissement public hospitalier (EPH) de Tamanrasset. Accompagné du ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière auprès du ministère de la Santé, Smaïl Mesbah, Benbouzid a indiqué que «l'Algérie a enregistré des cas de malaria, importés de pays voisins ayant enregistré des périodes de pluies». Le ministre a appelé, dans ce cadre, les autorités locales à intensifier les efforts pour éviter l'apparition de cas de cette maladie, à travers des actions de lutte contre les vecteurs de la maladie, notamment au niveau des lacs et des plans d'eau, la lutte contre les moustiques étant le facteur le plus efficace de prévention de la maladie.