Plus particulièrement à Béjaïa, le constat est sans appel. Rien n'a changé. Se montrant unanimes les habitants de Béjaïa, regardent impuissants la situation de la wilaya s'enfoncer de plus en plus.

À la crise sanitaire, et économique, s'est ajoutée une autre plus politique avec les arrestations et condamnations d'animateurs pour leurs idées et activités au sein du mouvement du Hirak. La pression exercée sur toute initiative du genre est perçue comme un signe assez illustratif de cette régression à Béjaïa. Quant aux élus, qui subissent une véritable cavale judicaire, leur évaluation est quasi négative. C'est loin d'être étonnant comme constat s'agissant d'une région qui s'est montrée très hostile au vote durant aussi bien la présidentielle que le scrutin référendaire. L'élection du 12 décembre 2019 était porteuse d'espoir pour certains, après une période de flottement et d'incertitude mais ce qui était attendu n'est pas venu. « Ces instructions avant ou après sa maladie n'ont rien donné des concret qui peut maintenir la flamme de l'espoir», juge ce citoyen qui, pourtant avait l'habitude d'apprécier positivement le président de la République et ses projets. Où sont les réformes profondes annoncées? où la main tendue au «Hirak béni? Autant de questions que tout un chacun se pose à Béjaïa pour souligner le tournant décisif attendu n'est pas là? Bien au contraire la situation s'est aggravée. Regardez, presque chaque semaine il y a une ou deux fermetures de routes sans que personne ne bouge, c'est pire. Avant, au moins parfois certains responsables osent rencontrer les protestataires, mais plus maintenant, on les ignore totalement», déplore ce citoyen.

L'Algérie Nouvelle ressemble à bien des égards à celle qui la précédait, ironise cet élu précisant ce revirement total, qui singularise la vie politique et économique locale. « Des élus sont suspendus, d'autres poursuivis en justice pour des actes qui remontent bien avant l'ère du président actuel», s'indigne un élu de l'APW de Béjaïa, qui a pris part à la marche de soutien au président de l'APW qui devait comparaître, mercredi dernier, devant le juge du tribunal de Béjaïa.

Les citoyens en général se sont montrés assez sceptiques en s'appuyant sur la baisse du pouvoir d'achat, la relance des projets structurants qui tarde à venir, le laxisme dans la régularisation des travailleurs recrutés dans le cadre du pré-emploi.