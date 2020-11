Spécialiste en pneumologie dans les hôpitaux universitaires Pitié-Salpêtrière, Tenon et Saint-Antoine, ainsi que le Groupe hospitalo universitaire Aphp-Sorbonne université, la professeure Lamia Chergui revient sur la crise sanitaire et fait état de ses craintes quant au rebond de la situation.

L'Expression: Pourriez-vous nous faire un état des lieux sur la situation de la crise sanitaire?

Professeure Chergui Lamia: La situation sanitaire est critique, marquée par l'accélération rapide du virus que même dans les prévisions les plus préoccupantes, nous n'étions pas dans cette brutalité. Donc, il faut s'attendre à une situation beaucoup plus impactante sur la vie de l'hôpital.

La difficulté actuelle est que l'épidémie n'est plus concentrée dans des régions, mais à tout le territoire et donc on ne maîtrise plus la circulation du virus, nous sommes dans une situation hors de contrôle.

Il y a un incroyable rebond, ces derniers jours, du Covid-19. Quelles sont les raisons ayant fait que ce virus circule rapidement?

Nous avons constaté une subite accélération du virus, sans doute en raison des considérations climatiques et bien entendu d'autres facteurs liés au relâchement des getes barrières par la population générale.

Doit-on tirer la sonnette d'alarme?

Oui. Il est grand temps de le faire, car le paramètre premier d'alerte est la saturation des lits d'hospitalisation par les patients du Covid-19 et nous y sommes.

Certains hôpitaux commencent à transférer les malades du Covid-19 vers d'autres centres, mais cette situation n'est pas tenable dans le sens où cette fois-ci le virus circule partout et on va voir rapidement tous les centres hospitaliers saturés. Donc une situation préoccupante avec une date de vaccination pas connue pour le moment.

Vous êtes au front de lutte anti-Covid-19, que préconisez-vous pour attirer l'attention des populations en les responsabilisant?

Bien entendu qu'il faut en appeler à la responsabilité citoyenne avec une cohésion sociale à travers les messages des forces vives de la santé qui poussent dans le même sens afin de freiner l'épidémie et éviter surtout les débats contradictoires et là je vise ceux qui rassurent et minimisent la gravité de la situation, ce qui engendre le relâchement de la population.

En tant que spécialistes, peut-on plaider pour le reconfirment ne serait-ce que partiel?

Comme le couvre-feu n'a pas montré une efficacité optimale, alors oui pour le reconfinement si on veut éviter la saturation de nos hôpitaux et l'épuisement du personnel de la santé. Il ne faut pas opposer la santé à l'économie, les deux vont ensemble.

Toutes les déprogrammations des patients non-Covid-19, plus la perte de chance aux patients qui ont des pathologies chroniques par manque de suivi, ont un impact aussi sur l'économie. Donc il va falloir être très vigilant et continuer à apporter les soins aux patients non-Covid-19 et cela n'est réalisable que si on évite la saturation des hôpitaux par les patients du Covid-19.

D'autre part, on ne connaît pas à l'heure actuelle quel est l'impact de l'école sur la circulation du virus et donc garder les écoles ouvertes pour éviter le décrochage scolaire.

C'est une décision drastique certes, mais bénéfique, à laquelle il faut rajouter une politique de dépistage, traçage et isolement et pour ne pas saturer les hôpitaux, opter pour un suivi à domicile pour les cas non graves avec l'implication de la médecine de ville, qui doit garder son activité.