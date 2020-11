L'heure des rentrées scolaire et universitaire va bientôt sonner. Le coup de sifflet de l'ouverture des portes des CEM et lycées du pays sera donné, dans moins de 24 heures. Demain, à 8h pile. Quant aux campus, ceux-ci accueilleront à partir de dimanche prochain les universitaires.

Les deux rentrées se dérouleront dans une ambiance très particulière. «La peur» et «les frissons» du Covid-19 reviennent à la veille de leur tenue. Le hasard de calendrier a fait qu'elles coïncident avec le moment où le coronavirus reste en embuscade.

Les contaminations ont encore une fois franchi, hier, la barre des 300 cas. Pas moins de 302 nouvelles personnes contaminées par le virus ont été, en effet, enregistrées hier. Cette courbe en hausse, qui a débuté le 12 octobre dernier, fait craindre le pire.

La poursuite de cette tendance à la hausse des cas de contamination par la Covid-19, est, selon le docteur Bekkat Berkani, synonyme de «deuxième vague».

Une déclaration qui fait trembler toute l'Algérie. Et une réalité que les autorités tenteront de contenir. D'ailleurs, les membres du Comité scientifique pour le suivi de l'épidémie du Covid-19, se sont réunis, hier, sous la présidence du ministre de la Santé pour l'évaluation de la courbe des contaminations au Covid-19, et l'examen de plusieurs questions, dont principalement les dernières évolutions du virus dans le pays.

Comme à l'accoutumée, ladite réunion a été sanctionnée par un rapport à déposer à la présidence de la République. Sur la base des conclusions des experts dudit comité, seront prises plusieurs mesures à, probablement, mettre en place de nouveau. C'est ce qui ressort des déclarations faites, hier, par le docteur Bekkat Berkani qui n'écarte pas la possibilité d'un nouveau durcissement des mesures anti-Covid-19.

Faisant allusion à la nécessité de faire respecter les règles de distanciation sociale, et de port de bavette lorsque l'espace le nécessite, l'expert nous a indiqué que «les institutions de l'Etat qui ont la charge du contrôle et de l'application de toutes les mesures préventives, doivent appliquer la loi contre ceux qui la défient». Les gestes barrières qui sont bien «connus» et biens «codifiés», représentent les piliers des protocoles sanitaires anti-Covid-19 qui seront mis en place dans les universités et les établissements scolaires, à l'occasion de la rentrée.

«La facilité de les faire appliquer» et le «test concluant» effectué lors de la reprise des cours du cycle primaire», ont fait en sorte que l'intervenant se dit optimiste pour le rendez-vous des rentrées universitaire et scolaire.

Toutefois, le docteur Bekkat Berkani, estime qu'il ne faut pas s'attendre à une solution miracle.

Ils avertit dans ce sillage l'ensemble «des membres des deux familles estudiantine, et éducative contre le relâchement. Cela avant de les appeler à s'adapter à cette situation nouvelle. Sinon, ça sera le retour à un confinement probablement plus sévère, que celui qu'il ont vécu durant plusieurs mois.