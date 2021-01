Lors de la session d'APW, tenue en fin de semaine, le responsable du secteur de la santé à Annaba, le DSP en l'occurrence, s'est montré très satisfait de la situation sanitaire à Annaba. Celle-ci, dont la baisse considérable des cas de contamination et d'hospitalisation a notablement diminué, donnant lieu à la libération de plus de la moitié des lits.

Lors de son intervention au cours de la session de l'APW, le DSP de la wilaya d'Annaba, a fait savoir que «70% des lits étaient vides et que l'on pourra s'attendre à la levée du confinement dans les jours à venir». Or, à moins de 24 heures, le confinement partiel à domicile a été reconduit pour la wilaya d'Annaba. La décision prise par le gouvernement, intervient en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour une prorogation à partir d'aujourd'hui, samedi, pour un confinement à domicile de 20 heures jusqu'au lendemain à 5 heures dans 29 wilayas du pays. Cette mesure de prévention est prise au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Si la wilaya d'Annaba demeure consternée par le maintien du confinement, cela suppose que la situation sanitaire n'augure point le soulagement du contexte sanitaire. Notamment quand on considère le relâchement des populations à Annaba où, les gestes barrières sont bafoués en amont et en aval. Il faut noter que, des dizaines de citoyens sont, quotidiennement verbalisés pour non-port de bavettes. Les chiffres établis par les services relevant de la sûreté de wilaya d'Annaba, font état de plus de 172 individus verbalisés entre le 8 et le 11 du mois courant, pour manquement au port de masque et non-respect de la distanciation physique. Ces cas relevés, notamment au niveau des stations de transport, dans les bus et les taxis, mais surtout sur les lieux de rassemblements, guichets de poste entre autres. Cet entêtement citoyen semble être à l'origine de la reconduction du confinement partiel à domicile. Ce dernier, qui a pour objectif, entre autres, la préservation de la santé citoyenne, sa prémunition contre tout risque de propagation du Covid-19. Notons que, la prorogation du dispositif est surtout basée sur l'évolution de la situation épidémiologique. Le maintien du confinement pour la wilaya d'Annaba, s'explique nous dit-on, par, la préservation de l'amélioration de la situation sanitaire, jusqu'à l'entame de la première campagne de vaccination contre la Covid-19.

Par ailleurs, au cours de la même session d'APW, il a été révélé que, depuis le 31 décembre jusqu'au 7 du mois en cours, pas moins de 235 interventions ont été effectuées dans le secteur de l'Education nationale. Les 30 enquêtes réalisées dans 36 établissements, ont fait état de 23 contaminations dont trois élèves et 20 parmi les personnels enseignant et administratif.