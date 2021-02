Un diagnostic «rationnel, fidèle et sans complaisance» doit être mené au sein de l'entreprise selon le triptyque défini qui comporte «un esprit constructif» afin de définir «les faiblesses et les défis» et mettre en place «les actions à mener pour améliorer la gestion et les performances de la Sntf», telle a été la feuille de route tracée par le conseil de direction de l'Entreprise nationale de transport ferroviaire (Sntf)

Cette réunion, tenue jeudi au niveau du siège de la direction générale, a été consacrée à la présentation du plan stratégique de développement de l'entreprise qui s'étend sur deux périodes 2021-2025 et 2025-2030. Elle vise également, selon un communiqué, à «informer tous les cadres concernés sur le contenu et les axes du plan, afin que chaque structure puisse développer son plan d'action dans le cadre des objectifs stratégiques communs de l'entreprise». À cet effet, les cadres centraux, les responsables des filiales de l'entreprise, les directeurs des régions ferroviaires et les directeurs des différentes unités de l'entreprise ont tous pris part à cette réunion en visioconférence. Lors de son intervention au début des travaux, le directeur général de la Sntf, Karim Ayache, a indiqué que «ce rapport reprend les actions stratégiques qui seront mises en oeuvre par chaque structure de l'entreprise», selon le communiqué. Il a également souligné que le conseil de direction se réunira périodiquement pour suivre l'évolution de la mise en oeuvre du plan stratégique. Le communiqué a indiqué, par ailleurs, que le plan stratégique de la Sntf s'articule sur deux volets, dont le premier concerne le diagnostic stratégique de l'organisation, des politiques commerciale et d'investissement dans le matériel roulant et l'infrastructure ferroviaire et aussi l'évolution des indicateurs financiers de rentabilité et de solvabilité. Le deuxième volet, quant à lui, concerne les actions stratégiques à mener pour rationaliser l'organisation et la gestion, améliorer le service ferroviaire, et assurer une transition énergétique pour satisfaire les exigences en matière d'environnement, ajoute le communiqué.