À la veille de la tenue du référendum pour la révision de la Constitution, le rôle et la contribution de la société civile dans l’édification d’une scène politique à même de contenir et de conférer au rendez-vous électoral imminent, l’aspect démocratique attendu par le peuple, s’avère d’une importance incontournable.

À ce sujet, le conseiller auprès du président de la République chargé du Mouvement associatif et de la Communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane, a affirmé, samedi dernier, à Alger, que «la révision constitutionnelle qui sera soumise à référendum populaire le 1er novembre 2020, a consacré la démocratie participative et le rôle de la société civile dans la prise de décision, au service de l’intérêt national».

Il faut dire que devant une activité partisane, réduite à son plus simple fonctionnement, et sous les effets d’une mutation imposée pour les multiples déboires politiques, la position de la société civile, interpellée par le président pour former un front interne solide, s’érige comme un acteur politique à part entière. Désormais délivrée du second rang, que lui imposait le diktat de l’ancien régime, elle confirme à travers sa forte présence dans le traitement de la double crise qui a frappé le pays, sa position en tant que trait d’union et de communication inévitable entre le citoyen et l’Etat.

C’est dans cette optique que Berramdane a tenu à expliquer que «le document de la révision constitutionnelle a consacré dans son préambule le principe participatif entre la société civile et les institutions de l’Etat, y compris la communauté nationale établie à l’étranger».

Un principe qui ouvre de nouveaux horizons pour les associations, et qui implique la mise en place des mécanismes, et des outils administratifs à même de porter et de concrétiser sur le terrain, les ambitions et les motivations de la société civile. À et effet, le conseiller du président de la République précise que «la proposition d’instituer un Observatoire national de la société civile vient en consécration du rôle des associations dans la construction de la société, selon une vision future de l’Algérie nouvelle. L’Observatoire sera composé de représentants de la société civile et de la communauté nationale établie à l’étranger».