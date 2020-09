La société civile est désignée par le président de la République comme son allié objectif. Les appels répétés et insistants de voir le mouvement associatif se déployer sur la scène sociale et faire preuve d'imagination et d'esprit d'initiative participent de la volonté de créer un large tissu sociétal à même d'absorber et, au final, secréter une nouvelle dynamique qui pousserait les acteurs politiques à plus de responsabilité dans leurs actions sur le terrain. Cette fonction qui a toujours fait défaut depuis l'indépendance du pays est quelque part le chaînon manquant de toutes les tentatives de faire évoluer le système politique national.

Une bonne majorité des acteurs politiques qui, aujourd'hui, peste contre le pouvoir et critique ses initiatives, a, à un moment ou à un autre de l'histoire du pays, participé aux côtés de ce même pouvoir à la gestion du pays. Une proximité, qu'ils tentent d'effacer aujourd'hui, à l'image du MSP, le FFS et du RCD, pour ne citer que les plus virulents. En effet, que ce soit le FFS en 1990, le RCD en 2000 ou le MSP qui s'est rapproché du pouvoir dés 1995 pour s'en désarrimer en 2012, ont tous été associés à la gestion du pays. Mais dans toutes les séquences où l'on a vu l'un ou l'autre trouver des qualités au président du moment, le fonctionnement des institutions est resté le même. Les ministres RCD, FFS ou encore MSP n'ont rien fait d'autre que d'appliquer des directives présidentielles et n'ont, à aucun moment, associé la société civile dans la réflexion ou tout au moins l'évaluation de leurs secteurs respectifs. Résultat: leur présence dans les différents gouvernements n'a laissé aucune espèce de trace, à l'exception de nom-

breux ratés dont se sont rendus coupables les ministres «partisans» au même titre d'ailleurs, que leurs collègues du RND, du FLN ou autres «technocrates». Cela pour dire que les partis n'ont absolument rien apporté au fonctionnement de l'Etat en terme de vision «plus démocratique». Ce qui a manqué dans les quatre dernières décennies de pluralisme politique, c'est un acteur déterminant dans toute donne politique dans un Etat sérieux. Il s'agit, bien entendu, de la société civile, que l'ensemble de la scène politique, pouvoir et opposition, a infantilisée, instrumentalisée à des fins politiciennes et carrément écrasée entre deux élections législatives ou présidentielles. Il serait injuste de la part de l'opposition de jeter la pierre au système, parce qu'elle aussi, a une part de responsabilité dans la mise à l'écart de la société civile.

Le Mouvement populaire, né loin du système et de l'opposition, a ouvert une sérieuse brèche pour le mouvement associatif. C'était, faut-il le rappeler, les collectifs de jeunes, de femmes, de médecins, d'étudiants qui avaient réussi le miracle d'un pacifisme sans tache. Les gilets oranges que tout le monde respectait, même les forces de l'ordre, les artistes qui animaient les marches, les commerçants qui aidaient... Bref, le Mouvement populaire a été le fait exclusif de la société civile algérienne. Les partis, tous sans exception, qui ont tenté de surfer sur la vague protestataire pour donner un sens politique au Hirak, ont, au contraire, pollué l'atmosphère avec leurs égoïsmes politiciens. Aussi, la promotion d'une société civile digne de ce nom qui ne se laisse pas «embarquer» par les partis, mais les accompagne, dans la gestion de la cité, compléterait le tableau des «révolutions» qu'a connues l'Algérie depuis son indépendance.