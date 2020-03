Alors que la wilaya de Tizi Ouzou a enregistré, hier, dans la soirée un quatrième cas de coronavirus confirmé, la population réagit positivement aux appels à la prudence et à la prévention. Une réaction quasi simultanée, dont les résultats sur le terrain étaient très perceptibles dès lundi dans l'après-midi. Après une ruée géante sur les produits de première consommation, les rues étaient presque désertes en fin de journée. La circulation était vraiment réduite à son minimum.

En effet, la première réaction des populations était très naturelle. Stocker les produits alimentaires en vue de périodes de confinement était le premier geste observé. Durant l'après-midi, les magasins d'alimentation générale étaient assaillis par les populations. Pleins à craquer, ils ont été vidés en l'espace de quelques heures. Les étalages n'offraient plus aucun choix aux quelques retardataires qui venaient se ravitailler tard dans la journée. Pas de semoule, ni de pâtes ni légumes secs. De leur côté, les marchés de fruits restaient encore ouverts, mais l'affluence indiquait que l'épuisement des stocks allait vite être atteint.

Après cette ruée, s'installe ensuite le retrait qui ressemble à un vrai confinement. Les gens ne sortaient plus que pour les besoins essentiels. Les rues sont presque désertes dans les villes comme Tizi Ouzou, le chef-lieu et Draâ Ben Khedda, l'un des plus importants centres urbains de la wilaya. Les avenues et les allées ne grouillaient plus comme aux temps habituels. Les gens réagissent très bien aux consignes données par les services concernés, telles que la direction de la santé qui a multiplié les appels à la prudence via son responsable Abbès Ziri. De leur côté, les citoyens s'organisent presque spontanément pour éviter les contacts. L'affluence dans les cafés et les restaurants était drastiquement réduite. Et tout indique que la tendance va se renforcer dans les heures qui viennent.

En fait, l'organisation apparaît sur plusieurs fronts à Tizi Ouzou. à l'université, les responsables ont décidé de passer à l'action et activer sur le terrain. Pour parer à une éventuelle pénurie des gels hydro-alcooliques, des scientifiques de l'Usto ont lancé la fabrication de ce produit qu'ils mettront au service des personnels de la santé fortement exposés et aux citoyens dans une seconde étape. De leur côté, les restaurants et autres cafés ont commencé, bien avant, à appliquer les mesures de sécurité. Dans la ville de Tizi Ouzou, des restaurateurs ont commencé à servir dans des assiettes et verres jetables pour éviter la propagation du coronavirus.

Même les transporteurs de voyageurs réagissent bien en utilisant des moyens rudimentaires, afin de désinfecter les véhicules. La compagnie nationale de transport urbain, de son côté, n'a pas attendu longtemps, pour commencer la désinfection de ses bus chaque jour. Les gestes presque spontanés qui donnent des indices montrant que la société réagit très bien aux conseils et aux instructions des scientifiques et des services concernés.

Enfin, il convient de noter que la réaction des populations face au risque de propagation du virus n'est pas un indice de panique, mais relevé plutôt d'un haut niveau de conscience. Les gens prouvent qu'ils sont à la hauteur de mettre en oeuvre toute stratégie de protection qui pourrait être lancée par les pouvoirs publics.