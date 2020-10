Des dizaines d'agents de sécurité exerçant au profit d'une entreprise privée Vigile- Groupr, ont observé, hier, un sit-in devant la direction régionale d'Algérie télécom pour protester contre ce qu'ils ont qualifié de «commercialisation de l'être humain», chose qui a été dénoncée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui avait souligné dans l'une de ses déclarations que «les entreprises qui font de l'être humain un objet de commerce ne m'honorent pas». Les contestataires regroupés, hier, ont décidé d'agir pour mettre fin à cette forme d'esclavage. Affectés à Algérie télécom qui paie au moins 60 000 DA pour chaque agent, à l'entreprise Vigile Groupe sachant qu'ils sont plus de 210, ces derniers sont payés entre 18 000 et 23 000 DA mois et encore affirment-ils, quand leur salaire est garanti chaque mois, car selon leurs déclarations, il n'y a pas une date fixe pour les virements. Certains n'ont pas été payés depuis 7 mois. Plusieurs ne sont pas assurés, a-t-on également appris sur les lieux, alors qu'ils sont pères de familles dont beaucoup n'ont pas de logements.

Les protestataires nous ont dévoilé des pratiques plus graves, la prime du Covid-19 ne leur a pas été versée, alors que l'IRG a été partagée en deux, la moitié étant récupérée par cette entreprise de sécurité. Aujourd'hui, selon leurs dires, c'est une autre entreprise qui assure les mêmes fonctions qui veut les ranger sous sa bannière, il s'agit de Prosej, ce que ces 210 agents refusent et demandent avec insistance d'être intégrés au sein d'Algérie télécom, comme cela s'est fait pour ceux de la Sonelgaz.

Les contestataires ont également évoqué le problème de la bureaucratie dont ils font objet pour la récupération de leurs documents administratifs, puisqu'ils doivent à chaque fois se déplacer à Alger. Après 20 ans d'expérience, ces agents de sécurité, recrutés par le biais de l'Anem, disent ne pas savoir qui les a engagés et n'ont jamais rencontré leur responsable. Le redressement de la situation, la fin de ces pratiques et la disparition de cette culture d'exploitation de l'être humain et cette forme d'esclavage et d'injustice sociale, ne sont pas pour demain, mais il est espéré du moins une lueur d'espoir pour l'avenir. Ce n'est pas la première fois que la société privée Vigile-Grupe (Vigile-Groupe) qui sous-traite le recrutement d'agents de sécurité pour le compte, entre autres, d'Algérie télécom, est décriée par des travailleurs. «Une quarantaine d'agents de sécurité venus de toutes les localités de la wilaya de Tipasa avait fait le pied de grue dimanche dernier au chef-lieu de wilaya pour protester contre l'entreprise Vigile-Groupe qui les a recrutés depuis au moins cinq années pour le compte de l'entreprise publique Algérie télécom, à laquelle ils formulent de nombreux griefs, dont celui de ne pas déclarer certains à la sécurité sociale et de leur verser des salaires en deçà de leur volume de travail», a-t-il été rapporté sur un site d'information, en 2019.

Le même site note les mêmes revendications et les mêmes raisons du mouvement de protestation, à savoir que «la société privée Vigile-Groupe recevrait de AT près de 50 000 DA de salaire pour chaque agent de sécurité, auquel il n'est versé que 23 000 DA, tandis que le reste va dans les caisses de ladite société

privée». Les agents de sécurité protestataires réclament ni plus ni moins que leur détachement de cette société privée et leur rattachement directement à AT au lieu, disent-ils, d'enrichir la société privée avec l'argent du contribuable et des abonnés au réseau AT».

Nos tentatives pour joindre la direction de l'entreprise sont restées vaines. Le numéro du téléphone figurant sur le site Internet de Vigile-Grupe ne répond pas.