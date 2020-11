Une série d'initiatives a été prise dans la ville des Ponts au profit de la cause sahraouie qui fait l'objet d'une agression du Royaume marocain. À l'origine de cette démarche, d'ailleurs saluée, la coordination de la société civile, présidée par Mohamed Lattafi. Pour éviter les rassemblements inutiles, notamment en cette période de crise sanitaire, la coordination a signé une pétition ciblant surtout des personnalités influentes au niveau des 15 wilayas de l'Est, à savoir nous confie le président de la coordination, que nous avons contacté, une pétition, a-t-il souligné ciblée. Il s'agit d'avocats, médecins, journalistes et autres personnalités intellectuelles. La coordination prévoit également, dans ses initiatives à l'égard de ce peuple opprimé, une conférence vidéo où abordées seront les résolutions de l'ONU, visant surtout à rester dans le cadre d'un référendum pour l'indépendance du Sahara occidental comme le prévoit l'ONU. Notre interlocuteur confirme avoir pris contact, avec les représentants du Polisario à Constantine, Athman El Hadj Mohamed, mais aussi le représentant des étudiants, Mohamed Lamine Salamo. L'adhésion des étudiants est autant importante, estime notre interlocuteur. Comme autre étape, la coordination a déjà lancé une opération de dons de produits alimentaires et autres besoins pour les acheminer au camp de réfugiés, à Tindouf. Par la même occasion, la coordination a tenu à dénoncer et condamner l'agression du Maroc contre le Sahara occidental, faisant remarquer que l'agresseur a transgressé les résolutions de l'ONU.

Ainsi, la cause sahraouie continue de susciter de vives réactions en Algérie.

La violation, par le Maroc, du cessez-le-feu dans la zone d'El-Guerguerat au sud-ouest du Sahara occidental, en agressant militairement des civils sahraouis pacifiques, continue même de susciter une large vague d'indignation et de condamnation internationale, appelant l'occupant marocain à la cessation des hostilités et au respect du droit international. On rappelle dans ce contexte, que le ministère des Affaires étrangères a, dans un communiqué, souligné que «l'Algérie, qui tient au respect du droit international et au droit des peuples à l'autodétermination, a déploré vivement les graves violations du cessez-le-feu enregistrées dans la zone d'El-Guerguerat», appelant à la «cessation immédiate de ces opérations militaires». Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères ajoute:

«L'Algérie appelle les deux parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, à faire preuve d'un sens de responsabilité et de retenue, et au respect, dans son intégralité, de l'Accord militaire N°1, signé entre l'ONU et elles».