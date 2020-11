En signe de solidarité avec le peuple sahraoui, l'Algérie et à travers son armée, a tenu à marquer sa position ferme vis-à-vis de la situation d'un peuple opprimé. Fidèle à ses principes elle a signé cette solidarité par l'envoi d'une aide de produits alimentaires et de matériel pharmaceutiques, d'autant plus que le peuple sahraoui vient de subir des attaques irréfléchies par ce qu'on appelle l'armée marocaine. Dans ce contexte, le ministère de la Défense nationale vient de faire paraître un communiqué transmis à notre rédaction dans lequel il souligne que «dans le cadre des actions de solidarité entre l'Algérie et le peuple sahraoui, 60 tonnes de denrées alimentaires et de matériels pharmaceutiques ont été chargés ce dimanche 15 novembre à bord de deux avions militaires relevant des Forces aériennes algériennes qui ont été mis à disposition par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire pour acheminer des aides humanitaires au profit du peuple sahraoui».

Les deux avions, ajoute la même source, ont décollé «depuis la base militaire de Boufarik en 1ère Région militaire vers l'aéroport de Tindouf le lundi 16 novembre».

Le MDN précise dans ce contexte que «l'opération de chargement s'est effectuée sous la supervision de Madame Saïda Benhabilès, la présidente du Croissant-Rouge algérien, en présence de l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique à Alger Abdelkader Taleb Omar, le représentant du Haut Commissariat aux Réfugiés en Algérie, Agostino Mulas, ainsi que des journalistes de différents médias nationaux». L'initiative ne sera certainement pas la dernière puisqu'il est prévu dans les jours à venir d'autres aides dans ce sens.

D'ailleurs, rien d'étonnant à ce geste de solidarité de la part de l'Algérie au profit du peuple sahraoui qui se réjouit des liens de fraternité et de proximité avec le peuple frère algérien.