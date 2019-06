Le dialogue est «la seule issue pour parvenir à une solution consensuelle susceptible d’aboutir à la satisfaction des revendications du Hirak», a estimé, hier à Médéa, l’ancien président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelmadjid Menasra. «La classe politique est appelée, aujourd’hui, à s’asseoir autour d’une table et essayer de dégager une solution consensuelle en mesure de répondre aux principales revendications exprimées par le Hirak, depuis le 22 février dernier», a indiqué Menasra, lors d’une rencontre avec les cadres et militants du partis, organisée à la Maison de la culture Hassan-el-Hassani de Médéa. Il a indiqué, à cet égard, que la classe politique «doit démontrer qu’elle est apte à mettre à l’écart ses divergences et à s’impliquer dans la recherche d’une solution qui puisse satisfaire les revendications du peuple et sortir le pays de sa crise actuelle», ajoutant que «le peuple a déjà exprimé ses revendications et que c’est aux politiques de trouver la réponse à ces aspirations et attentes». Evoquant la prochaine conférence des partis politiques et d’organisations syndicales, prévue début juillet, Menasra s’est dit «optimiste quant au résultat de ce cette rencontre»