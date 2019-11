Le candidat à l’élection présidentielle, Ali Benflis, poursuit son périple dans le cadre de la campagne électorale. Le troisième jour de son déplacement est une sorte de jumelage entre le sud-est et le nord du pays, à savoir la wilaya d’El Oued et la wilaya de Blida. Benflis a soulevé les véritables enjeux qui se dressent au pays dans un contexte politique très particulier en rappelant l’urgence de juguler la crise qui prend une tournure très difficile et délicate. Dans ce sillage, le candidat à l’élection présidentielle a souligné que « la crise politique que traverse le pays n’est pas le produit de la situation actuelle, elle remonte au règne du président déchu. Je me suis opposé à ce règne en 2004, j’ai rejeté le troisième, le quatrième et le cinquième mandat avec fermeté. Je n’ai pas attendu le 22 février pour exprimer ma position à l’égard du système qui a été régenté par le président déchu », a asséné Ali Benflis, candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Les événements qui ont caractérisé le début de la campagne électorale ont eu des répercussions sur le déroulement de cette dernière à travers les déplacements des candidats dans les grandes villes du pays. Dans ce sens, le candidat Ali Benflis a rétorqué sur certaines attaques verbales et des insultes proférées à l’égard des candidats à l’élection présidentielle en indiquant en la matière que « nous ne pouvons pas construire l’Algérie par les insultes et l’usage des propos obscènes», s’est-il exclamé. Dans le même registre, Ali Benflis à lancé un appel à tous les Algériens dans la perspective de travailler ensemble pour sauver le pays et le doter d’institutions légitimes dans le cadre du respect de tous les avis et les opinions sans exclusion quelconque ou de rejet de l’Autre.

A ce propos, le candidat Benflis a souligné que «je me suis proposé comme candidat à l’élection présidentielle en venant comme un sauveteur et un pompier pour éteindre les feux de la discorde que certains veulent attiser», et d’ajouter «je comprends ceux qui ne veulent pas la solution de l’élection présidentielle, mais quelle est l’alternative ? Je considère l’élection présidentielle comme une alternative la moins coûteuse et la plus pragmatique», a-t-il mentionné. Benflis a affirmé que pour son mandat présidentiel, bien sûr, si le peuple votera pour son programme électoral «je libèrerai la presse et les médias, il n’y aura plus de chaînes qui activeront et diffuseront à partir de l’étranger. Je vais réviser la loi sur les médias et l’audiovisuel pour que les professionnels exercent leur métier sans contrainte et en toute liberté», a-t-il tonné.

Le candidat à la présidentielle, Ali Benflis, a réaffirmé son engagement d’apporter des solutions dans le cadre de son programme d’urgence national qui est considéré comme un mandat de transition présidentielle. Dans ce sens, Ali Benflis a rappelé que « nous sommes tous concernés par le sursaut du changement et la refonte des institutions de l’Etat et sa sauvegarde. La responsabilité nous incombe à tous d’enclencher le processus d’une grande consultation sans exclusion pour sauver le pays et le mettre à l’abri de la dislocation», a-t-il martelé.