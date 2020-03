L'Expression: Avant tout, un rappel de la situation de cette activité s'impose?

Reda Djennane: Aujourd'hui, 20 ans après l'instauration de l'interdiction de la pêche légale de corail - entrée en vigueur en 2001 - le constat est plus qu'amer. L'activité au noir reprend de plus belle en dépit de cette décision. Pour preuve, pas moins de 1500 embarcations et environ 500 plongeurs pratiquent quotidiennement et illégalement la pêche du corail. Cela rien qu'à El Kala, sans compter Annaba et les autres régions côtières. Le braconnage et le trafic prennent de l'ampleur et nous assistons à un drame sur plusieurs plans.

Quelles sont justement les conséquences?

Tout d'abord, sur des centaines de professionnels exerçant ce métier, il n'en reste aujourd'hui que cinq. Si certains se reconvertissent en pêcheurs de poisson, d'autres sont tout simplement sans emploi. Il y a eu également la destruction des tissus manufacturiers de la transformation et la production de bijoux et d'objets de décor qui faisaient vivre des familles entières. Jusqu'au tout début des années 2000, l'Etat algérien percevait pas moins de 17 milliards de centimes comme recettes uniquement de la pêche, sans compter les entrées générées par les activités connexes. Il y a en plus une catastrophe sur le plan environnemental du fait de la destruction de la faune et de la flore par les pêcheurs inexpérimentés et qui utilisent des matériels interdits, à l'exemple de la croix de saint André, qui extrait l'animal (le corail) de la racine ne laissant aucune chance pour sa régénération. Ajouté à cela l'usage de la dynamite qui extermine les richesses halieutiques.

A qui profite cette situation?

Vous savez, lorsqu'on a 50% des réserves mondiales de corail rouge, un produit de luxe et de surcroît de très haute qualité, ça aiguise les appétits. Ce trafic bénéficie d'abord à la mafia nationale dont les ramifications touchent l'administration et autres services, puis aux réseaux transfrontaliers basés, notamment en Tunisie, en Italie et en France. A titre indicatif, 100 kg rapportent environ 5 milliards de centimes dont l'Etat ne bénéficie d'aucun sou. Chaque année, estime-t-on, près de 2 000 kilos et des dizaines de pièces en branches sont frauduleusement exportés via nos montagnes vers la Tunisie, puis traversent la Méditerranée, avant qu'ils ne soient mis en vente dans les quartiers huppés des capitales d'Europe et d'Asie. Même les conditions draconiennes de traçabilité exigées par l'Union européenne sont contournées grâce à une complicité à grande échelle.

Selon vous, quelles seraient les mesures pour remédier à cette situation?

J'ai toujours considéré la décision prise par l'ancien président comme hasardeuse et irréfléchie. La meilleure solution est tout simplement la ré-instauration de la pêche légale. On pourra ainsi combattre le braconnage d'abord en autorisant les professionnels qui seront des pêcheurs légaux répertoriés et liés à l'administration par des cahiers des charges. à partir de là, on pourra réglementer et réorganiser l'activité commerciale de manière à ce qu'elle soit contrôlée en assurant les droits de l'Etat et c'est comme ça qu'on mettra un terme au trafic international. En plus, il est impératif, à mon sens, que ce métier ne doit être exercé que par ceux qui sont formés pour cela et détiennent les moyens et les équipements nécessaires. Il s'agit, notamment de bateaux et de matériels conformes aux normes internationales qui, à la fois, protègent les plongeurs et préservent l'environnement.

Pourtant, la pêche a été réouverte en 2016?

Effectivement, mais la loi promulguée cette année-là devait être suivie par des textes d'application qui n'ont jamais vu le jour. Je cite dans ce contexte l'exemple d'un texte relatif aux dispositions douanières qu'on attend toujours. En outre, selon les cahiers des charges, les quotas limités par bateau et par année n'intéressent pas les professionnels qui y voient une perte à l'avance.

Vous avez demandé à rencontrer le ministre de la Pêche des productions halieutiques, pouvez-vous nous faire part des propositions que vous comptez lui soumettre?

Avant cela nous avons eu des séries de rencontres avec les responsables locaux et centraux de ce secteur sans que nos doléances ne soient prises en considération. Nous souhaitons rencontrer le ministre pour lui proposer en premier lieu d'assainir le cadre juridique régissant notre activité et d'alléger surtout les conditions au profit des professionnels.

Nous espérons que la pêche soit réouverte pour cet été et qu'on nous accorde la possibilité d'exportation sous le contrôle de l'Etat, qui peut bénéficier des revenus en devise. Nous offrons aussi nos services pour appuyer aussi bien l'administration que les forces de la marine dans la gestion de ce secteur et surtout la préservation de nos richesses halieutiques. Nous demandons enfin l'appui du ministère dans le partenariat avec les européens en vue de faire bénéficier les jeunes de formations pratiques.