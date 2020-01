L’Algérie qui s’est engagée dans la voie diplomatique pour une solution pacifique à la crise libyenne poursuit ses actions dans ce sens. Ainsi, après le président du gouvernement d’union nationale libyen, Fayez al Serradj et le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuþoðlu, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Chokri. L’audience a porté sur « l’examen de la situation en Libye et ses répercussions sur la sécurité et la paix dans la région, en raison des immixtions étrangères qui alimentent le conflit armé dans ce pays frère », selon un communiqué de la présidence de la République.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué « l’importance de la coordination entre les deux pays pour faire face aux défis communs en cette conjoncture et de parvenir à une solution politique à même d’épargner au peuple libyen les conflits, en rejetant, au passage toute ingérence étrangère dans ce pays », ajoute la même source.

Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a reçu, le même jour, le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio. « Lors de ces entretiens et concernant la situation en Libye, une convergence de vues a été relevée sur la nécessité d’intensifier les efforts pour un cessez-le-feu immédiat, préludant à la reprise du dialogue entre les parties libyennes belligérantes à même de trouver une solution politique qui garantit l’unité du peuple libyen et l’intégrité territoriale de la Libye et préserve la souveraineté nationale, loin de toute pression et ingérence étrangèr», indique un autre communiqué de la présidence de la République.

A l’issue de ces rencontres, le président Tebboune a affirmé que « les expériences ont démontré que la force militaire ne résout pas les problèmes, car la solution politique demeure la seule issue pour les crises, quelle que soit leur gravité. L’Algérie refuse que le sang de nos frères libyens soit le tribut à payer pour la préservation des intérêts étrangers dans ce pays », a-t-il souligné. A cet effet, « il a été convenu de renforcer la coordination et la concertation à la lumière de la Conférence internationale sur la Libye prévue prochainement à Berlin ».

Il y a lieu de signaler que le ballet diplomatique centré sur l’épineux dossier libyen se poursuivra les prochains jours. Il y aura les visites imminentes, en Algérie, des présidents turc Recep Tayyip Erdogan, et égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi. Alors que Abdelmadjid Tebboune, fera son déplacement à Berlin, suite à l’invitation de la chancelière allemande, Angela Merkel, pour prendre part à la conférence sur la Libye.