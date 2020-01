L’année 2019 s’achève, son lot d’événements historiques et de situations particulières, semble se maintenir avec cette nouvelle année 2020 qui s’annonce elle aussi riche en projets politiques d’une manière globale.

L’Algérie fait face à de multiples défis, les enjeux sont divers, mais l’enjeu essentiel et central est celui de retrouver la dynamique de développement économique qui a été reléguée au dernier plan durant l’année 2019 qui était une année politique par excellence. L’élan historique du 22 février aura sa part de présence lors de la nouvelle année en cours, il constituera l’événement majeur comme processus politique, mais cela dépendra aussi de nouvelles démarches qui vont lui donner un socle politique nuancé avec une nouvelle démarcation en mesure de l’incruster dans la nouvelle dynamique qui vient de s’opérer avec la mise en place de l’institution présidentielle qui faisait défaut après la destitution de l’ancien président et son régime honni par la majorité écrasante du peuple algérien.

La nouvelle année est toute autre en matière de dynamique politique, des volontés qui se déploient pour apporter leur contribution dans le but de juguler la crise et aplatir la situation. La mobilisation des forces vives fait en sorte de resituer le cap dans un cadre obéissant à un changement politique en sauvegardant le caractère constitutionnel de la démarche politique et en maintenant l’objectif dorsal qui est la consolidation et le renforcement de l’Etat national et la souveraineté du pays chèrement acquise.

La feuille de route de la nouvelle année est axée sur l’urgence d’asseoir les bases d’un dialogue inclusif dans la perspective de mettre en branle des mécanismes de stabilité politique qui ciblera la révision de la Loi fondamentale en la mettant en synergie avec les attentes et les aspirations de la majorité du peuple algérien qui aspire à un changement dans la dignité et la stabilité.

Les choix prioritaires sont presque connus, il s’agit de relancer le grand débat national autour des questions clés, à savoir l’assainissement politique qui a trait au régime précédent en apportant des garanties susceptibles de permettre à la classe politique et les dynamiques de la société civile d’y adhérer et s’inscrire d’emblée dans ce nouveau processus politique. Les mesures d’apaisement sont attendues aussi durant les premiers mois de cette nouvelle année. Ces mesures vont faciliter le climat politique pour qu’il y ait une sérieuse amorce de dialogue et de consultations avec toutes les forces qui désirent apporter leur lot de solutions à la crise et asseoir les jalons d’une issue salvatrice.

L’année 2020 sera selon toute vraisemblance une année de l’effort politique pour consacrer les valeurs de changement et répondre aux demandes pressantes des citoyens lambda en matière de travail, de logement et de justice sociale en général. Elle sera aussi teintée aussi de revendications qui s’insèrent dans l’optique d’une dynamique qui fera de la pratique démocratique et du vrai pluralisme son fer de lance.

Les forces vives de la patrie sont interpellées a conjuguer les efforts pour favoriser la solution politique négociée sans ambages et sans atermoiements. Le pays est dans une situation peu reluisante sur le plan politique, économique et social. Cette situation ne peut en aucun cas se constituer comme une espèce de fatalité, les atouts existent, le potentiel est manifeste, il reste à favoriser les choix nationaux et les solutions patriotiques pour immuniser le front interne contre les convoitises et les dangers de l’extérieur qui s’activent pour exploiter des brèches qui les aideraient à réaliser leurs objectifs consistant à relancer leurs projets de mainmise et de l’hégémonie coloniale tous azimuts.

Il reste beaucoup à faire pour sortir de la spirale actuelle, mais si les volontés s’allient, la crise sera désamorcée. Il faut que le courage politique prenne le dessus dans l’intérêt de la nation. Ces efforts pourront constituer une véritable feuille de route pour réaliser l’objectif central, à savoir le retour d’une manière définitive à la stabilité institutionnelle et le processus politique serein.