Une start-up, spécialisée dans le développement d'équipements hydromécaniques destinés au traitement des eaux usées, à Aïn Defla, a réussi le défi de produire, pour la première fois en Algérie, des canons pulvérisateurs désinfectants de haute qualité, destinés à la prévention et la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Abdelghani Seffal (39ans), gérant de l'entreprise S.Five, a indiqué que la crise du Covid -19, a incité son entreprise à procéder à un changement d'activité, en optant pour la production par des compétences algériennes, de «ce type d'équipements (canons pulvérisateurs désinfectants) destinés à être utilisés sur les grands espaces et surfaces, ainsi que les façades des bâtiments.

Au plan technique, ces canons pulvérisateurs désinfectants fonctionnent selon la technologie dite «reverse engineering», avec une puissance de 10 C.V. Ils sont dotés d'une capacité de sept à 10 000 litres de gel désinfectant, avec un jet pouvant atteindre entre 20 à 22 mètres de distance, selon lui.

Ces canons pulvérisateurs peuvent, également, désinfecter les lieux fermés et ouverts, à l'instar des bureaux et maisons, alors qu'un type de désinfectant doté d'une caractéristique lui permettant «de durer dans le temps de façon à éradiquer le virus» est utilisé.

L'entreprise S.Five peut produire «jusqu'à 100 canons pulvérisateurs par mois», a souligné Seffal, qui a mis en avant «les hautes compétences» du staff employé au niveau de cette start-up qui a déjà prouvé sa capacité à relever les défis, en développant des équipements de pointe, au lieu de les importer».

Se félicitant de ce succès, Seffal n'a pas manqué de saluer la trentaine d'employés de l'entreprise pour leurs efforts.

S.Five fait partie des start-up algériennes qui ont prouvé leur haute capacité à s'adapter à toutes les situations, en «développant des techniques et des équipements aux normes internationales avec une perspective d'exportation» à l'avenir. Cette entreprise, qui s'apprête à intégrer la Bourse d'Alger, a également, entrepris de développer la technologie membranaire utilisée dans le traitement des eaux usées. Au moment où il est, également, prévu le développement prochain d'une machine de fabrication de masques médicaux de haute qualité, d'une capacité de 50 000 unités /jour.