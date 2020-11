La localité d'El Braya, rattachée à la daira de Oued Tlélat, a, dans le début de l'après-midi de jeudi, très précisément à 15h 15, été le théâtre d'un incendie déclaré subitement dans la station de transformation d'électricité, sise entre la commune mère et El Karma. Cet incendie a été précédé d'une forte déflagration ayant privé toute la partie Sud-Ouest de l'énergie, en l'occurrence les localités environnantes abritant plusieurs zones d'activités et industrielles comme celles d'El Karma, Es Sénia, Sidi Chahmi, El Braya et Oued Tlélat. Selon les services de la wilaya d'Oran, l'incendie a touché cette station produisant entre 30 et 60 kilovolts, d'où l'intervention de la Protection civile ayant mobilisé prés d'une vingtaine d'engins anti-incendie, trois ambulances et près de 80 sapeurs-pompiers des différents grades. En lançant le plan anti-incendie, les sapeurs-pompiers, guidés en la personne du directeur régional de la Protection civile, ont, d'abord, jalonné les lieux avant de cerner la source du feu en empêchant son étendue, menaçant les autres transformateurs. Aussitôt l'incendie maîtrisé, les agents de la société de distribution de l'électricité de l'Ouest relevant de la Sonelgaz ont pris le relais en rétablissant graduellement le courant, cette opération a été guidée par les membres de la commission technique guidée en la personne du directeur de wilaya de l'énergie. Il aura fallu attendre plus de cinq heures pour que plusieurs régions soient alimentées de nouveau, pendant que d'autres travaux sont toujours en cours.