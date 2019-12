Il avait promis des surprises et a tenu parole. Abdelmadjid Tebboune vient de nommer Abdelaziz Djerad comme Premier ministre, un commis de l’Etat pas très connu sur la scène politique. Docteur en sciences politiques, ancien directeur de l’Ecole nationale d’administration, secrétaire général de la présidence de la République sous Ali Kafi et Liamine Zeroual, Abdelaziz Djerad, 65 ans, a pris ses fonctions dès sa nomination, hier. Le nouveau chef de l’Exécutif s’attelle désormais à former son gouvernement. Sa première déclaration renseigne, un tant soit peu, sur la nature de l’homme « nous sommes aujourd’hui devant un défi majeur qui consiste en le recouvrement de la confiance en notre société (…) » a-t-il dit avant d’évoquer «la nécessité de travailler avec l’ensemble des compétences nationales, des cadres du pays et des citoyens et citoyennes en vue de relever les défis socio-économiques et sortir de cette période délicate que traverse notre pays». Abdelaziz Djerad parle de compétences nationales mais en premier il évoque le recouvrement de la confiance. Le Premier-ministre, fraîchement installé, semble donc décider non seulement à relever le défi économique, mais à rétablir la confiance du citoyen en ses gouvernants. Ayant eu l’occasion d’intervenir, il y a quelquefois, sur les ondes de la radio ou sur des plateaux de télévision, ce professeur d’université avait donné alors sa vision sur l’évolution de la situation politique en Algérie et avait même proposé des plans de sortie de crise. Constant, il avait assuré, en avril dernier, qu’il faut «faire confiance à nos compétences nationales. Il faut faire confiance au patriotisme des Algériens et essayer d’apporter, chacun, sa contribution pour faire avancer les choses». Ce qui présage donc que dans le choix des ministres, le nouveau Premier ministre va favoriser la compétence avérée. Sa première tâche va sûrement être d’associer tous les cadres du pays et l’ensemble des citoyens pour aller vers une réforme profonde du système. C’est du moins son souhait, d’il y a 8 mois, lorsqu’il a été L’invité de la rédaction sur les ondes de la Chaîne 3. A ce moment-là, il avait alors déclaré qu’il fallait aller «sans précipitation vers une stabilité politique et institutionnelle et entamer une autre période dure de réforme de l’Etat et de la société algérienne après la présidentielle», tout en espérant voir «une nouvelle génération, des compétences avérées pour gérer le pays sur les différends plans. C’est cette génération qui s’est exprimée et qui doit sentir qu’elle est représentée sans chercher à effacer et à rompre avec notre histoire».

Pour l’enfant de Khenchela, il faut établir une réelle confiance entre gouvernants et gouvernés pour dépasser la crise. Abdelaziz Djerad qui n’a pas cessé d’éclairer l’opinion sur la situation politique du pays et les voies d’une sortie de crise rapide, s’était montré favorable au changement des pratiques du système en place et du mode de gouvernance. Il était pour l’application des articles 7 et 8 de la Constitution et les avait même appuyés par l’article 12 affirmant à l’époque que pour lui «la crise est politique, il faut une solution politique». Le politologue a toujours évoqué la nécessité d’aller vers une refonte profonde du régime estimant cependant que le changement ne se fait pas en vingt-quatre heures, mais sur la longue durée. Pour le nouveau locataire du Palais du gouvernement «il faudra commencer petit à petit, à partir du sommet, des réformes graduelles tout en acceptant qu’il y ait le maintien d’une confiance et d’une veille populaire sur ce qui se passe. Il faudra faire des réformes liées à la réalité du pays et non pas démagogiques et laisser ensuite le peuple juger». Depuis des mois, Abdelaziz Djerad avait appelé à trouver un consensus, à ouvrir le débat pour la préparation rapide et réelle des instruments permettant d’aller vers une élection présidentielle. Il était pour un échange de points de vue de toutes les forces ayant émergé sur la scène nationale afin de trouver une formule de gestion de cette période.

Il semble donc être prêt à s’ouvrir au dialogue et écouter toutes les propositions. Son objectif est le consensus comme il l’a toujours répété car il considère qu’en Algérie, les dirigeants n’ont jamais su prévenir les situations de crise et ont toujours «répondu à des situations immédiates sans consensus». «La question centrale, qui exige un effort national global et organisé, est celle de la mise en place d’un régime réellement démocratique, capable de résoudre les problèmes du pays et de le préparer à relever les défis de l’avenir. Un régime démocratique qui libère les larges catégories sociales du cercle de l’exclusion et de la marginalisation pour les faire entrer dans une citoyenneté responsable et active», cet extrait de la lettre de Abdelhamid Mehri a été lu, il y a quelques mois par Abdelaziz Djerad sur les ondes de la Radio nationale avant qu’il n’affirme «Si Abdelhamid a tout dit en 2011». Va-t-il réussir à le concrétiser ?