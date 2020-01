Il a 26 ans et vient d’être nommé ministre délégué chargé des start-up. Yassine Oualid, startuppeur, né en 1994, est la surprise annoncée par Abdelmadjid Tebboune, le lendemain des résultats de l’élection présidentielle du 12 décembre dernier. Natif de Boumerdès, le jeune ministre, Yassine Oualid, a fait ses études secondaires au lycée Frantz Fanon de Boumerdès, il est diplômé de la Faculté de médecine Taleb- Mourad. Peu connu du grand public, Yacine Oualid serait cependant très connu dans le milieu technologique et dans celui des start-up. Ce jeune, médecin de formation, a notamment créé le premier hébergeur privé algérien SSH, et s’est imposé dans le milieu du développement informatique algérien.

Ce jeune ministre aura la lourde tâche de stimuler un secteur qui constitue aujour-d’hui, le nouveau défi pour l’Algérie. Yassine Oualid a donc la lourde charge de penser les différents dispositifs et mécanismes de soutien et de financement des jeunes porteurs de projets afin de leur permettre de créer leurs start-up. Lui-même créateur de start-up, le nouveau ministre délégué connaît donc parfaitement les difficultés rencontrées par les jeunes et surtout leurs attentes et ne devra pas peiner à proposer les solutions permettant de soutenir, conseiller et accompagner les porteurs d’idées. Infrastructure, financement, e-paiement,

e-commerce… sont autant de sujets qui vont devoir être traités afin d’offrir à nos start-up un cadre qui permettra de créer les champions algériens de l’innovation, surtout que sur le plan législatif, les choses ont été prises en charge par la loi de finances 2020 qui prévoit la création du Fonds d’appui aux start-up et l’exonération fiscale et d’impôts en faveur des jeunes entrepreneurs. Il y a du boulot à faire et Yassine Oualid devra dès demain, après la première réunion du gouvernement, mettre le pied à l’étrier.