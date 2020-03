«Le peuple nous a confié une tâche lourde », a déclaré, hier, le ministre de la Justice Belkacem Zeghmati, garde des Sceaux, lors de la rencontre des cadres centraux, des présidents et procureurs généraux près les cours. Selon ce dernier, les cadres de la justice sont « chargés de restaurer les droits et de mettre fin aux cas d’atteinte aux libertés et à la dilapidation des deniers publics » conformément à la législation en vigueur. Le ministre de la Justice n’a pas manqué l’occasion pour rappeler aux cadres de son secteur les «vertus» du Mouvement populaire qui a permis à la justice de « jouer son rôle dans la lutte contre la corruption », en faisant allusion aux procès des ex-hauts responsables traînés devant les tribunaux pour leur implication dans les affaires de détournements de fonds publics. Il affirme dans ce sens que « la justice a réalisé, en peu de temps, de grands résultats attestés par tous » s’est-il félicité des réalisations de son secteur en la matière, avant d’ajouter « la justice doit poursuivre son chemin. Mais ce ne serait efficace qu’avec la modernisation du secteur à travers la formation de la ressource humaine et la révision de nombreux textes de lois.» explique-t-il. Pour ce qui est de l’indépendance de la justice, le ministre rappelle que son département a déjà tracé la voie à suivre en la matière et ce, en se référant à l’exigence du peuple qui réclame depuis plus d’un an des réformes globales des institutions de l’Etat dont l’indépendance de la justice qui est la colonne vertébrale de toute démocratie. « La scène nationale réclame depuis plus d’un an une réforme globale des institutions étatiques pour servir de fondations solides à l’instauration d’un État démocratique et pour protéger également les droits et les libertés des citoyens » rappelle-t-il, avant d’ajouter « le Mouvement populaire réclame une justice libre et indépendante conformément aux dispositions de la Constitution et le respect des droits de l’homme». Pour ce qui est des réformes de son secteur, Belkacem Zeghmati insiste sur la formation des ressources humaines et la généralisation de la numérisation de la justice, mais aussi la révision de textes de lois ayant trait aux modalités et conditions de recrutement dans le corps des juges.