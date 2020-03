Quelques dizaines de personnes ont investi les rues de la capitale pour le deuxième samedi consécutif. Reprenant les slogans habituels scandés les mardis et les vendredis, les manifestants insistent particulièrement sur la présidence de la République. Ils disent ne reconnaître aucune légitimité à Abdlemadjid Tebboune. Les slogans en rapport avec ce refus de la légalité constitutionnelle reviennent systématiquement. Sitôt oublié par les marcheurs qui passent à d’autres mots d’ordre, il s’en trouve systématiquement quelques voix qui remettent ledit slogan dans la foule. Il apparaît clairement que ces marches du samedi, décidées en dehors de tout cadre partisan, tentent de créer au sein de l’opinion nationale, une rupture avec la légalité constitutionnelle pour faire replonger le pays dans une situation chaotique.

Le caractère anonyme des appels à manifester les samedis et le déroulement même de ces marches, samedi dernier et hier, ressemblent étrangement à ce que le mouvement a déjà eu à affronter à ses toutes premières semaines de mobilisation populaire. Les tentatives de manifestations nocturnes, les grèves générales, le non-paiement des factures d’électricité et des vignettes automobiles, sans oublier les opérations de désobéissance civile, étaient autant de tentatives de créer des situations d’exception, favorisant un délitement sécuritaire et un effondrement de l’Etat. Toutes les tentatives qui ont émaillé le Hirak tout au long de l’année 2019 ont lamentablement échoué, jusqu’à la tentative d’empêcher le scrutin du 12 décembre 2019.

L’arrivée du président Tebboune à la tête de l’Etat et les propos qu’il a tenus sur le Mouvement populaire, avec en prime la consécration du 22 février comme une Journée nationale, a mis les officines qui avaient misé sur le Hirak pour déstabiliser le pays sur la défensive. Mais ces milieux n’ont pas dit pour autant leurs derniers mots. Les appels à ajouter le samedi au «calendrier» des manifestations ne date pas d’hier. L’idée avait germé en janvier dernier et l’occasion était bien entendu la célébration d’une année de Hirak qui tombait un samedi. Depuis, les appels à investir la rue n’ont pas cessé sur les réseaux sociaux. Même anonymes. Ils ont reçu le soutien de quelques activistes connus qui ont affirmé être d’accord avec le principe de manifester le samedi, sans se préoccuper des modalités légales. Aucune formation politique de l’opposition ne s’est jointe à ces manifestations, dont l’objectif assumé, consiste à défier l’Etat républicain et remettre les pendules à zéro.

Cela pour les motivations. Concernant l’impact des manifestations des deux derniers samedis sur l’opinion, on retiendra un niveau de mobilisation très faible, confirmant un refus de l’opinion nationale du principe d’escalade, comme elle avait d’ailleurs rejeté la désobéissance civile. Mais cette énième tentative de «bousculer» le pays est révélatrice de la persistance du danger. D’où l’urgence d’une Constitution consensuelle pour tirer le tapis sous les comploteurs de tous bords.