Une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux a accompagné le grand débat des cinq candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain. L’engouement des internautes était tel qu’un autre débat s’est instauré sur la Toile au moment même de l’émission télévisuelle et bien plus tard dans la nuit. Les discussions sur facebook étaient très passionnées et souvent à la limite de la bienséance. Les Algériens s’y sont dit, leurs «quatre vérités». Et jusqu’à hier en fin d’après-midi, les commentaires sur le débat étaient encore postés sur la Toile.

Il faut dire que cette grande première dans l’histoire des élections algériennes, a même fait de l’ombre pendant un temps au retentissant procès dit de l’assemblage automobile.

Les prétendants à la magistrature suprême du pays n’ont certainement pas échappé aux remarques, aux félicitations, mais également aux railleries des internautes. Entre humour, critiques acerbes et témoignages de soutien, la blogosphére nationale n’a rien laissé échapper du spectre de réactions que peut susciter cet évènement. Si, pour certains le ton était à l’humour, pour d’autres, c’était l’occasion de s’intéresser de plus près aux programmes, d’autant que le fameux débat a été très largement diffusé par de nombreux sites et pages facebook très connus, quelques heures après la fin du 42e vendredi des marches pacifiques.

La transition était toute faite et le débat qui s’est engagé sur les réseaux sociaux a redonné du souffle à une élection présidentielle que certains voulaient enterrer trop tôt. L’intrusion très remarquée dans le cyberespace et sous un autre jour, des cinq candidats à la présidentielle, a remis quelques pendules à l’heure et mis les anti-présidentielle devant l’obligation d’expliquer au lieu de tout simplement dénigrer les candidats. La nouvelle «bataille» aura eu plus de sens et les deux camps ont débattu sous un autre angle, même si, au passage, les radicaux des deux camps ne se sont pas ratés. Il reste que l’approche du

12 décembre amène de plus en plus de monde sur le thème et le débat d’hier a constitué un véritable «produit d’appel» pour les administrateurs de site et de pages facebook notamment. Les partages ont été réalisés à des vitesses bien plus importantes que d’habitude et l’on sentait bien une rude concurrence entre les pages, sur celle qui attire le plus de «j’aime» et de commentaires. Il est clair qu’entre vendredi et samedi, l’utilisation des réseaux sociaux a connu un pic, certainement jamais atteint en Algérie, depuis l’entrée dans le paysage national de ces nouveaux outils de communication de masse. Il faut dire que même dans la communauté des anti-présidentielle, le débat aura été du pain bénit, en matière de statistiques de fréquentation. L’on comptait des visionnage directs du débat en plusieurs dizaines de milliers dans chaque page.

En quelques heures, certaines pages très en vogue ont atteint, voire dépassé le million de vu. Un véritable tsunami qui fait dire aux spécialistes de la communication sur les réseaux sociaux, que le coup d’essai de l’Anie aura été un coup de maître, en matière d’impact sur la blogosphère nationale.

Ce qui est incontestable, c’est que ce débat aura passionné les Algériens, les médias sociaux, au même titre que n’importe quel évènement national majeur. Puisque le taux d’audience sur les réseaux sociaux a dépassé les deux millions de vu. Et nombreuses sont les pages facebook à avoir organisé des séances vidéo transmettant le débat en direct.