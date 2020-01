L’intolérance fait son chemin pas à pas. L’exclusion et les attaques frontales contre les idées et les approches différentes. La société dans sa pluralité n’arrive pas à s’arrimer avec le sens de la différence et la tolérance quant aux idées et aux pensées qui animent cette dernière.

Les supports des réseaux sociaux ne font qu’exacerber la teneur des discours haineux et de l’exclusion dignes des pratiques de l’inquisition du Moyen Âge.

Les aspects de l’intolérance ont touché l’identité, les convictions personnelles et autres formes d’approches relevant de la liberté individuelle et d’opinion.

Les attaques qui commencent par des méthodes verbales des plus obscènes prennent parfois la forme des appels incitatifs au lynchage en recourant à des discours teintés d’une trame religieuse ou ethniciste des plus viles.

Les célébrations et les festivités en rapport avec nos traditions et coutumes sont devenues source d’attaques par ceux qui se croient être les dépositaires de la vérité absolue, voire l’incarnation du sacré même. Un avant-projet de loi vient d’être préparé dans ce sens, il s’agit de «Tout un chacun est appelé à se conformer à la Constitution et aux lois de la République, notamment le respect des constantes de la nation et ses valeurs, les principales composantes de l’identité et de l’unité nationales ainsi que les symboles de l’Etat et du peuple». cette nouvelle approche qui se présente comme un avant-projet de loi doit tenir compte des aspects particuliers de ce qui renvoie aux valeurs de la nation. Cette définition prête à confusion, et elle ne donne pas suffisamment d’éclairage quant à la délimitation du champ d’intervention de la future loi en rapport avec le respect des «constantes» de la nation. Rien n’est immuable dans la société qui évolue et qui vit ses propres processus historiques en tenant compte des transformations qui impriment ladite société en question. Il ne faut pas que l’approche théocratique se substitue en une façon qui s’identifie aux préceptes islamiques et de là on confond pèle-mêlle, pouvoir politique basé sur un socle théocratique en s’érigeant en force morale étriquée et qui s’identifie à la valeur religieuse propre.

On ne peut pas combattre les idées obscurantistes et les discours véhiculant un contenu sectaire, régionaliste ou raciste, mais de l’autre côté on laisse libre champ aux discours qui se dissimulent derrière le sacré pour porter atteinte aux autres visions et convictions dont l’approche est différente, voire antagonique.

La tolérance est une devise qui doit être balisée sur le plan politique dans un sens où l’ensemble des convictions et les croyances, y compris religieuses, soient respectées. La meilleure manière de rendre au citoyen ses droits à part entière, c’est de rétablir la citoyenneté dans ses droits élémentaires telles que reconnus universellement. La conception rationnelle exige que la loi s’arrime avec les attentes d’ouverture que connaît la société sans pour autant sacrifier les valeurs qui constituent les vecteurs de la dynamique sociétale et les institutions qui l’encadrent.

Il faut déterminer l’enjeu en la matière d’une manière aussi claire pour ne pas permettre aux partisans des idées reçues et stéréotypées de faire de cette démarche une interprétation unilatérale en croyant que la démarche est applicable uniquement sur les autres, mais eux sont les détenteurs de la raison pure et de la pensée absolue. Il faut redonner à l’espace citoyen son vrai sens, et ne pas faire dans les voies médianes en sacrifiant les libertés individuelles sur l’autel des interprétations erronées qui sont parfois indexées dans un corpus qui s’érige en un référentiel dont sa négation relève de l’hérésie.