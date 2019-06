Après les tragédies des accidents de la route, voilà les noyades accidentelles qui s’ajoutent et qui prennent de l’ampleur. Les chiffres publiés par les services de la Protection civile font froid dans le dos. La saison estivale 2019 risque d’être mortifère. Ce drame ne touche pas que les enfants, comme on peut bien l’imaginer. Pas plus tard qu’hier, à Aïn Defla, le corps d’une personne âgée de 71 ans décédée noyée dans une mare d’eau, a été repêché par les unités de la Protection civile. Le constat est alarmant. Selon un bilan publié, hier, par la Protection civile, neuf baigneurs sont morts noyés ces dernières 48 heures, au niveau national. « Les accidents ont été enregistrés au niveau de plages interdites à la baignade ou de réserves d’eau », précise la même source.

A Mostaganem, le corps d’un adolescent âgé de 16 ans a été repêché par les unités de la Protection civile au niveau d’une plage interdite à la baignade. Le même bilan relève que le corps d’une femme âgée de 31 ans a été repêché dans la zone rocheuse de la grande plage de la commune Marset el Hadjadj à Oran. «Le corps d’un enfant âgé de 12 ans, décédé par noyade dans une mare d’eau, a été repêché à Ouargla, alors qu’à Jijel, les unités de la Protection civile ont repêché les corps de trois victimes, âgées respectivement de 44, 34 et 7 ans, décédées par noyade au niveau du barrage de la commune d’Erraguène», regrette la même source. L’on note que durant la saison estivale précédente, le nombre de noyés était moins important, ce qui représente une baisse par rapport à la même période de l’année 2018.

Aussi, les éléments de la Protection civile sont intervenus également à Blida et à Illizi pour repêcher les corps de deux autres enfants âgés respectivement de 6 et 8 ans. « Ces deux victimes sont mortes noyées dans une retenue collinaire pour le premier et dans une mare d’eau pour le second », précise la même source… Dans le même sillage, l’on note qu’avant-hier, cinq autres baigneurs ont trouvé la mort et 215 autres ont été sauvés d’une mort certaine au niveau des zones rocheuses et des plages non surveillées de la wilaya d’Oran depuis le début de la saison estivale, a-t-on appris des mêmes services. La même source avait indiqué, dans un communiqué rendu public, que depuis le 1er juin dernier, date de l’ouverture de la saison estivale, les éléments de la Protection civile ont effectué 550 interventions permettant de sauver 215 baigneurs d’une mort certaine et de secourir 360 baigneurs au niveau des plages surveillées. A Bouira, quatre personnes ont été sauvées d’une noyade certaine au barrage de Tilesdit, à Bechloul, grâce à l’intervention des équipes de plongeurs de la Protection civile. Les jeunes ont failli mourir noyés, n’était-ce l’intervention des agents de la Protection civile. A Tizi Ouzou, trois autres jeunes n’ont pas eu la chance de survivre. «Trois baigneurs sont morts noyés et 10 autres ont été sauvés de la noyade lundi au niveau de la plage «Petit paradis» de la commune d’Ait Chafaâ, daïra d’Azeffoun», ajoute le même bilan.