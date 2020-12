Nous voici à attendre la fin de l'année, impatients d'en finir, curieux et effrayés de voir ce que nous réserve 2021. Quel que soit le pays, le rang ou l'angle par lequel on l'aborde, l'année 2020 ne se déclinera que par son aspect catastrophiste. Pour les politiques, pour les économistes, les hommes de culture et les sportifs, le constat est le même: 2020 a été un chaos planétaire. Ce virus, à l'origine des plus sévères mesures de confinement jamais imaginées, a brisé les cloisons de l'espace social: le patron, d'une grande entreprise et l'éboueur d'une localité reculée de la planète se retrouvent, soudain face à la même menace. Dans cette atmosphère de fin du monde, la pandémie de Covid-19 a radicalement transformé le monde, des grandes décisions aux moindres gestes du quotidien. Ainsi, s'attabler à une terrasse de café, se promener avec des amis, est devenu un grand luxe. Le banal devient l'exception, l'inimaginable devient quotidien. Subitement, le monde s'arrêta! Une génération 2.0, née avec un portable collé au biberon, n'a jamais connu de couvre-feu. En mars dernier, près de trois milliards d'habitants étaient confinés, cédant le monde extérieur aux animaux. Le printemps 2020 a été la première angoisse planétaire de nos existences. Le confinement a été désastreux pour les personnes économiquement vulnérables. À chacun sa pire année 2020, en fonction de sa spécialité, de ses objectifs, de ses malheurs et de ses déceptions. Pour le Monde arabe, la férocité du virus a été accentuée par la trahison des rois. Les normalisations des pays du Golfe auxquels s'est joint le Maroc, ont eu l'effet d'un séisme aussi foudroyant que celui de la fin du Califat en 1924 avec le démantèlement de l'Empire ottoman. La normalisation a sonné le glas du panarabisme, un mythe entretenu pendant près de 70 ans. Les déclarations tonitruantes à la gloire de l'unité arabe suscitent aujourd'hui, sinon une glaçante indifférence, au mieux l'hilarité. Une fois, la tragédie de la Covid-19 surmontée, tout recommencera-t-il comme avant? Ou alors on va rompre avec les systèmes qui ont conduit à négliger les besoins prioritaires des populations, à commencer par la santé? Ainsi la crise du coronavirus tient-elle autant à la dangerosité de la maladie qu'à la dégradation organisée du système sanitaire? C'est aux politiques de répondre à ces interrogations. La chose est à leur portée eux qui ont l'art de berner l'attention du public afin qu'il ne remarque pas ce qu'il a sous les yeux. Rappelons cette terrible sentence prononcée quelques heures après les attentats du 11 Septembre 2001 à New York, par un haut responsable du gouvernement britannique: «C'est un très bon jour pour faire ressortir et passer en douce toutes les mesures que nous devons prendre.» On a connu ensuite toute la gamme des restrictions aux libertés et atteintes aux droits de l'homme au prétexte du combat contre le terrorisme. Vingt ans plus tard, par la grâce de la Covid-19, le moment est idéal, le terrain est dégagé pour que ces hommes politiques agissent à leur guise. Nul besoin d'être grand analyste ou stratège pour deviner la «stratégie du choc» que nous réservent ces décideurs. Heureux ceux qui ont réussi la traversée de 2020 sains et saufs et sans grands dégâts pour leurs familles, ainsi que leurs économies. De quoi sera fait 2021? Restons... seringues.