La tournure très politique prise par l'action présidentielle depuis le retour de Tebboune de son séjour médical en Allemagne met le gouvernement dans une sorte de «stase» qui lui procure une longévité supplémentaire de quelques jours ou quelques semaines. L'agenda législatif et la volonté du président de donner le change à une scène partisane qui a largement joué le jeu de l'enrichissement de l'avant-projet de Code électoral confectionné par le comité présidé par le professeur Laraba, tient lieu de l'urgence du moment. Le chef de l'Etat y consacre l'essentiel de son temps en multipliant les audiences, jusqu'à reporter le Conseil des minis-tres qui se tient habituellement chaque dimanche. En s'occupant personnellement du dossier des prochaines élections, le chef de l'Etat «soulage» le gouvernement d'un fardeau difficile à porter pour un Exécutif technocrate et le met, par la même occasion, en marge d'une décision politique majeure.

L'attitude du président Tebboune à l'égard du gouvernement Djerad, avec lequel, il ne s'est pas entretenu depuis son retour au pays, est on ne peut plus claire. L'insatisfaction exprimée lors du dernier Conseil des minis-tres et renouvelée à l'aéroport de Boufarik, lorsqu'il était en partance pour l'Allemagne pour des soins, a en quelque sorte, déjà condamné le gouvernement. Le constat mi-figue, mi-raisin, établi par le chef de l'Etat à l'endroit des départements ministériels ferme symboliquement la parenthèse Djerad pour en ouvrir une autre dans les tout prochains jours. Il faut dire, à ce propos, que la grande tare du gouvernement aura été de n'avoir pas réussi à briser le mur de la bureaucratie, malgré le discours gouvernemental dominant.

Il s'est même trouvé des ministres qui, sous couvert de lutte contre la corruption, ont tellement complexifié des procédures qu'ils ont donné aux citoyens l'impression d'en faire trop, au point de désespérer les Algériens d'une équipe qui fait le contraire de ce qu'elle dit. C'est ainsi que l'opinion nationale a eu droit à des «leçons de morale» de la part d'un ministre qui décide par lui-même des «rêves» de la majorité des Algériens. L'on a eu droit également à au moins une opération d'exportation suspendue sans motif valable, des déclarations contradictoires sur la production ou non du vaccin localement. Une «mauvaise interprétation» a fait perdre plus d'un mois à l'Algérie, avant d'opter officiellement pour la production. Les approximations des membres du gouvernement auront été nombreuses et fini par renvoyer de lui l'image d'une équipe, manquant de tonus et de cohésion.

Le gouvernement d'experts qui s'est fait un honneur de se concentrer sur le programme du président de la République et d'éviter la politique de «prestige creux» a quelque part été trahi par certains de ses

ministres «hyper médiatisés» qui s'étaient amusés à lancer de petites phrases mal appréciées par les Algériens et qui, réseaux sociaux aidant, ont «éclaboussé» le gouvernement. En voulant s'écarter de la politique, certains ministres de Djerad ont fait de la «petite politique» et il s'en est trouvé parmi eux, qui s'étaient noyés dans un verre d'eau. La «bourrasque médiatique» créée autour de quelques membres du gouvernement a non seulement parasité le message de l'Etat, mais mis pas mal de secteurs dans l'ombre. L'on n'a pas vu briller la Solidarité nationale, la Culture et ses secrétaires d'Etat ont pointé aux abonnés absents.

Non pas qu'ils n'ont pas assisté à certaines cérémonies. Ils l'ont bel et bien fait. Mais l'opinion leur reproche une absence d'anticipation, une tendance à faire du surplace, bref à ne pas donner au programme du président de la République dans leurs domaines respectifs le prolongement social et populaire que voulait le chef de l'Etat. Le même constat est valable dans nombre d'autres domaines.

À l'exception d'une gestion parfaite de la pandémie de Covid-19, le gouvernement n'a pas su réaliser le saut attendu de lui, dans de nombreux secteurs.