L'Algérie est entrée, hier, de plain-pied dans une nouvelle séquence de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. La campagne vaccinale a déjà débuté dans une vingtaine de wilayas. L'administration, qui s'est bien préparée, tant au plan de la ressource humaine que de la logistique, donne l'impression de bien maîtriser le processus. Au troisième jour de l'opération de vaccination, il est certes, encore tôt d'annoncer la réussite ou l'échec d'une campagne appelée pour durer plusieurs mois, mais après l'arrivée de deux cargaisons de vaccins et le dispatching rapide de toute la quantité réceptionnée, l'on entrevoit une gestion tout aussi efficace que celle qui a prévalu depuis la découverte du premier cas de contamination par le coronavirus.

L'Etat aura ainsi démontré sa capacité de faire face à une situation exceptionnelle, dont l'étendue est mondiale. Il y a lieu de reconnaître, en effet, que l'Algérie est actuellement l'un des meilleurs exemples en matière de gouvernance de la pandémie. De mars 2020 à ce jour, les nom-bres de contaminations et de décès sont parmi les plus bas au monde. La disponibilité du matériel de protection, la fermeture rapide des frontières, le confinement partiel modulé à la progression de la maladie, l'attitude du personnel soignant et l'homogénéité du discours politique et scientifique et surtout le climat de confiance entre l'Etat et la société, ont conduit à une gestion sereine et efficace de la pandémie.

Aujourd'hui, l'Algérie figure sur la liste des pays les moins touchés par la maladie. Elle figure également parmi la quarantaine de nations qui ont entamé effectivement les opérations de vaccination, avec la grande différence que les Algériens ne sont pas dans une logique de course contre la montre. La parfaite maîtrise de la pandémie, avec des taux de mortalité et d'infection insignifiants, permet d'envisager une campagne vaccinale sans précipitation, ce qui augmente les chances de réussite du processus. Lesquelles chances s'en trouveront décuplées dans le cas de la production localement d'un ou plusieurs vaccins. Les capacités et les compétences de l'industrie pharmaceutique nationale rendent possible pareil scénario. Pour l'heure, on n'en est pas encore là, mais cela n'empêche pas d'espérer objectivement un succès de la seconde grande phase de lutte contre le coronavirus.

Il faut, cependant, dire que cette lutte acharnée contre la propagation du virus, même si elle a été très largement bien menée par les Algériens, a laissé et laissera des traces sur l'économie et la société, qui ne disparaîtront pas de sitôt. Les dizaines de milliers de jeunes qui ont perdu leurs emplois, les milliers de restaurateurs, hôteliers, artisans, propriétaires de salles des fêtes et de sports, et tant d'autres professionnels traîneront les stigmates de la pandémie pendant encore des années, pour certains. Tous ces Algériennes et Algériens ne sont pas encore sortis de la crise, malgré le début de la vaccination. Ils devront encore attendre plusieurs mois avant de reprendre leurs activités normalement.

Les effets de la pandémie sur l'économie et le social sont encore insoupçonnables. Les Algériens découvriront l'étendue des dégâts lorsque viendra le jour des comptes. Ce jour-là, l'Etat aura la lourde mission de répondre à une demande plusieurs fois supérieure à celle qui s'exprimait avant l'apparition de la maladie. Dans les secteurs de l'emploi, du soutien aux catégories les plus faibles de la société, de la relance économique, de la culture et des services... Bref, il sera objectivement impossible de répondre à tout le monde en même temps.

Après les deux épisodes qui ont consisté en la gestion de l'épidémie et la vaccination, l'Etat aura à réussir le troisième grand défi, à savoir la reconstruction post-Covid-19. Et cela ne sera pas du tout aisé pour l'Exécutif. Le président de la République qui a montré un intérêt concret pour les «Algériens d'en bas» en initiant un ambitieux programme d'éradication des zones d'ombre, a aussi, rappelons-le, défiscalisé les salaires de moins de 30000 DA. Cela équivaut à une hausse de 15% dans les revenus de quelque 6 millions de travailleurs. Pris lors de la campagne électorale, le chef de l'Etat a confirmé cet engagement au moment où les prix du pétrole tombaient en dessous des 30 dollars le baril. Les transferts sociaux ont été maintenus, fixant les prix des produits de première nécessité à leur niveau. Les grandes décisions sociales du chef de l'Etat ont accompagné les Algériens tout au long des 10 mois de crise sanitaire. Ils ont constitué une sorte de soupape qui a empêché un écroulement social généralisé. L'avenir n'en sera pas moins difficile à appréhender, mais l'Etat social agira en faveur des plus démunis. Le président de la République en a fait la promesse.