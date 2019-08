Chaque année, les Algériens pour passer leurs vacances choisissent la Tunisie. A en croire les échos, cette année a également été algérienne par excellence. Ils partent par milliers, en groupes d’amis ou familles. Les statistiques avancent que 40% de touristes algériens partent chaque année pour ce pays. C’est un lieu de liberté pour eux et de détente, mais c’est surtout une question de prix. En effet, cela leur coûte plus cher s’ils venaient à choisir un lieu à l’intérieur du pays. En 2018, le nombre de touristes algériens ayant séjourné pendant les 10 premiers mois de l’année a dépassé, pour la première fois, le cap symbolique des deux millions.

L’on s’attend cette année au même nombre. Aucune régression n’a été enregistrée depuis, ni même aucune stagnation, si on se réfère aux années précédentes, soit depuis 2011. Chaque été ce sont d’interminables chaînes de véhicules qui se forment aux frontières aux postes d’Oum Tboul, Ras El Ayoune, Al Meridj et Bouchabka. Ils sont plus nombreux à partir du mois d’août où le nombre de sorties d’Algériens est à la hausse. On a indiqué même que le nombre d’arrivées de touristes algériens a triplé durant ce mois En effet, les chiffres parlent de 40 000, alors que d’autres touristes sont encore attendus. L’objectif est donc atteint pour les Tunisiens. Le tourisme dans ce pays reste l’un des poumons de l’économie de la Tunisie qui mise chaque année sur les Algériens pour sauver la saison et elle n’a pas tort. Chaque année ce sont presque deux millions en moyenne d’Algériens qui passent leurs vacances en Tunisie. Néanmoins, la Tunisie n’est pas la seule destination des Algériens. A défaut d’un visa pour l’Europe, les Algériens optent aussi pour la Turquie. En effet, ils sont nombreux à avoir choisi à partir pour Istanbul ou Antalya. Les agences de voyages algériennes confirment cette tendance et proposent même à leurs clients cette destination qui offre toutes les possibilités que recherchent les Algériens pour passer leurs vacances seuls, en couple ou en famille, tenant compte des besoins de chacun. C’est surtout le rapport qualité/prix qui pèse en termes de choix et fait basculer la balance en faveur de la Turquie, pour certains Algériens.

La Turquie est devenue depuis quelques années une destination touristique pour les Algériens après la Tunisie qui garde le monopole. Ce constat a été fait par plusieurs agences de tourisme et de voyages algériennes. En fait, la Turquie propose des offres séduisantes à des prix concurrentiels où les nuitées sont les moins chères avec une multiplicité de services qui conviennent à toutes les catégories sociales.