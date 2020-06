Le ministère de l'Éducation nationale vient de trancher le sort de cette année scolaire 2019-2020, en fixant les moyennes de passage des élèves relevant des trois cycles scolaires. Dans une correspondance de la tutelle transmise aux directions de l'éducation et aux directeurs des établissements scolaires de toutes les wilayas, dont nous détenons une copie, le département, que dirige le ministre Mohamed Ouadjaout, a expliqué les modalités de passage d'un niveau à un autre et celles du calcul des moyennes de passage et d'admission au niveau supérieur. Pour le cycle primaire, «le passage de la première à la deuxième année se fait automatiquement (sans le calcul d'une moyenne arrêtée)», précise le document. Pour les élèves des 2e, 3e et 4e années, le passage au niveau supérieur est «conditionné par l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à 4,5/10». Le calcul de cette moyenne finale «se fera sur la base des premier et deuxième trimestres. Concernant le passage en 1ère année moyenne, les élèves concernés auront le même privilège que leurs camarades du primaire», selon le ledit document. «Une moyenne de 9/20 pour les deux premiers trimestres est suffisante pour permettre aux élèves de 2e, 3e et 4e années du collège, de passer d'une classe à une autre», note la même source. Pour les élèves de la 4e année du collège, une moyenne de 9/20, calculée sur la base des deux premiers trimestres, est suffisante pour passer au lycée. Ils auront, à défaut, «une seconde chance en obtenant une moyenne de 10/20 à l'examen du BEM, prévu à la deuxième semaine du mois de septembre prochain». Pour passer d'une classe à une autre, au lycée, il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 9/20, durant les deux premiers trimestres de l'année. Pour les élèves de terminale, ils passeront l'examen du bac qui est prévu fin septembre prochain. Toujours selon le même document, «les élèves et leurs parents peuvent introduire un recours, s'ils ne sont pas satisfaits des résultats». Le délai légal accordé pour que les élèves puissent introduire un recours ne devrait pas dépasser «les 8 jours, à partir de la date de la publication des bulletins sur la plate-forme numérique du ministère de l'Éducation», indique la correspondance de la tutelle. En outre, les cours du troisième trimestre seront dispensés en octobre 2020, à «condition que les commissions scolaires fassent le bilan des leçons restantes du programme», a-t-on pu lire dans le document en question. La tutelle a également précisé que «la tenue des conseils de classes d'admission et d'orientation» doit avoir lieu «avant les vacances d'été ou au plus tard, à la prochaine rentrée scolaire». Contacté, hier, par téléphone, Boualem Amoura, président du Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (Satef), a réagi aux modalités précitées. Il ne mâche pas ses mots en déclarant qu'«en acceptant de faire passer des élèves avec une moyenne de 4,50 au primaire et de 9/20 au collège et au lycée, l'école algérienne, qui est déjà entachée, va encore perdre sa crédibilité». Il considère que la décision de maintenir l'examen du BEM est «peu étudiée», avant de rappeler que «tous les syndicats et les parents d'élèves ont proposé son annulation». Il se dit inquiet de la décision de maintenir le BEM. Poursuivant, Amoura a estimé que «l'impact psychologique que pourrait avoir cette décision sur les élèves qui ont quitté l'école depuis 6 mois (le 12 mars dernier), sera significativement négatif». Il prévoit aussi des résultats catastrophiques de cette épreuve. Pour étayer ses propos, Amoura dira que «les candidats se retrouveront le jour de l'examen avec 6 mois d'inactivité et de vacances forcées, sans études ni révisions».