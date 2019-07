L’avenir de l’Algérie reste incertain à la veille du 57ème anniversaire de l’indépendance du pays. Un anniversaire qui coïncidera avec le 20ème vendredi consécutif de contestation populaire où des millions d’Algériens promettent une célébration à la hauteur de celle de l’indépendance de l’Algérie, un certain été de 1962. Ils sortiront dans toutes les wilayas du pays, comme chaque vendredi depuis le 22 février dernier, pour exprimer leur volonté de voir un véritable changement s’opérer et une nouvelle République naître. Belle est la mobilisation pacifique citoyenne, mais elle ne suffit pas à faire sortir l’Algérie de l’impasse politique. Seule une action politique, collective, historique, à la hauteur des défis de l’étape, permettra de poser les fondements de l’Algérie de demain. La classe politique qui tente de s’accrocher au Mouvement populaire et de surmonter ses divergences, annonce une rencontre salvatrice le 6 juillet prochain. Lors de cette conférence nationale où des partis de l’opposition, regroupés au sein des «forces du changement», des personnalités nationales et des représentants de la société civile se donnent rendez-vous, il est attendu l’ouverture des débats autour des mécanismes de sortie de crise. Il s’agit là d’un ultime rendez-vous où tous les avis et les initiatives politiques existantes sur le terrain seront recueillis, ce qui pourrait offrir enfin une solution au blocus actuel. Mais ce rendez-vous va-t-il réussir ? Le doute persiste, surtout si on rappelle que la césure entre les partis est déjà là puisqu’un groupe sous l’appellation «des forces de l’alternative démocratique» a déjà tenu sa réunion le 26 juin dernier où « un pacte politique pour une véritable transition démocratique » a été adopté. Ce groupe estime que «l’organisation d’une élection présidentielle dans le cadre du système actuel ne servira qu’à sa régénération». Il émet des conditions à l’ouverture de tout débat, à savoir la libération immédiate des détenus politiques et d’opinion ou encore la libération du champ politique et médiatique. En exigeant une période de transition, les forces de l’alternative démocratique s’excluent de fait du dialogue du 6 juillet prochain dont l’objectif principal est de trouver les mécanismes pour aller vers une élection présidentielle dans les plus brefs délais. En l’absence du FFS, du RCD, du PT et bien d’autres partis politiques et organisations dont la Laddh, le dialogue ainsi amputé d’une partie importante des formations démocratiques, aura-t-il tout son sens? Il s’agit là d’un premier écueil. Et il y en a bien d’autres au sein même des participants à la rencontre du 6 juillet. Certains à l’exemple d’Ali Benflis, le président de Talaie El Hourriyet, ont posé des balises avant tout compromis. Ils exigent des interlocuteurs valables et crédibles excluant de fait le dialogue «sous l’égide des anciennes figures du régime» ou en présence «des partis politiques ou d’associations et de mouvements» qui ont servi l’ancien régime. Le blocage réside juste là. Le chef d’état-major a clairement déclaré que la solution doit être trouvée dans un cadre constitutionnel qui lui, et selon le Conseil constitutionnel, maintient en place l’actuel chef de l’Etat et son gouvernement jusqu’à l’élection d’un nouveau président. La conférence du 6 juillet a-t-elle donc déjà signé son arrêt de mort ? Non.

Non, car du débat jaillit toujours la lumière et il faut espérer que lors des discussions, des concessions seront faites de part et d’autre afin que le pays sorte enfin de l’impasse. Le sort de l’Algérie est trop important pour qu’il soit l’otage de l’entêtement et de la surenchère. La réflexion sur l’avenir du pays ne doit pas s’enfermer, mais s’ouvrir à l’initiative politique qui, elle, doit rester du côté de la mobilisation populaire. Cela ne signifie pas l’absence de toute règle, mais de faire des compromis, dans la mesure du possible, pour aller de l’avant. Les Algériennes et Algériens qui manifestent par millions à travers tout le pays depuis le 22 février attendent patiemment que leur volonté soit respectée et tous les acteurs politiques, personnalités publiques et représentants de la société civile doivent garder à l’esprit la magnifique mobilisation populaire qui est un formidable moment d’unité, de fierté et d’expression collective transcendant toutes les divergences.